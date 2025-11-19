Kreativmarkt im Eventatelier Halle: Farbenfrohe Ideen & handgemachte Schätze

Am 22. und 23. November 2025 verwandelt sich das Eventatelier Halle (Fährstr. 2, 06114 Halle) in ein buntes Zentrum für kreative Köpfe und alle, die das Besondere suchen.

Rund 30 regionale Aussteller präsentieren ihre handgefertigten Kunstwerke, Designs, Mode- und Lifestyle-Produkte. Besucher können nicht nur einzigartige Einzelstücke entdecken, sondern auch direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen – ein Ort zum Stöbern, Staunen und Austausch. Für Genussmomente sorgen zudem leckere Speisen und Getränke vor Ort.

Öffnungszeiten:

– Samstag, 22. November 2025: 10–17 Uhr

– Sonntag, 23. November 2025: 10–17 Uhr

Eintritt: 2,50 € (Kinder bis 14 Jahre frei)