Du bist Halle

Freiwillige Digitalpaten für Senioren für Heide-Nord werden gesucht

von · 19. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

5 Antworten

  1. Alina sagt:
    19. November 2025 um 03:24 Uhr

    Tolle Aktion!!!

    Antworten
  2. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 05:58 Uhr

    In unserem Quartierbüro in der Heideringpassage 3 stellen Senioren immer wieder Fragen zum Smartphone, vor allem, weil mittlerweile viele Angebote der HAVAG digitalisiert wurden. Ein Digital-Café wäre für solche Fragen ein wertvolles Angebot für Heide-Nord.

    Das zeigt eher, das der Weg der zunehmenden Digitalisierung aller noch so kleinen Lebensbereiche ein Fehler ist, der von den Verantwortlichen endlich eingesehen werden muss. Es darf nicht sein, dass Kostengründe vorgeschoben werden, um das Leben der Menschen immer umständlicher und unübersichtlicher zu machen. Und das gilt ja nicht nur für Alte und Gebrechliche. Auch junge Menschen leiden unter der Digitalisierung; viele wollen weniger digital sein, fühlen sich aber genötigt.

    Antworten
  3. Robert sagt:
    19. November 2025 um 07:31 Uhr

    Niemand braucht eine Digitale Welt und schon gar nicht eine KI.

    Antworten
    • Zura sagt:
      19. November 2025 um 11:38 Uhr

      Ohm Robert du merkst sicherlich wo du diesen Kommentar hinterlassen hast.

      Es ist eine tolle Aktion und die Digitalisierung ist etwas fantastisches. Was einige Angelegenheiten in Verbindung mit KI angeht stehe ich total hinter dir.

      Da wird bei weitem nicht alles von benötigt was versucht wird dem Verbraucher aufzudrücken.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert