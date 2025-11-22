Linke in Halle (Saale) stellen Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 auf

Am Samstag hat die Partei “Die Linke” die Direktkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr aufgestellt. Gewählt wird am 6. September 2026.

Wahlkreis 35: Dölau, Heide-Nord, Lettin, Nietleben, Neustadt – Hendrik Lange

Wahlkreis 36: Trotha, Kröllwitz, Heide-Süd, südliche Innenstadt, Gesundbrunnen – Gitta-Susann Hartenstein-Wiermann

Wahlkreis 37: Altstadt, Giebichenstein, Paulusviertel, Freiimfelde, Diemitz, Tornau, Mötzlich – Jannik Balint

Wahlkreis 38: Ammendorf, Büschdorf, Reideburg, Silberhöhe, Südstadt – Wenke Marie Dargel

Mehr später.