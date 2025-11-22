Linke in Halle (Saale) stellen Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 auf
Am Samstag hat die Partei “Die Linke” die Direktkandidaten für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr aufgestellt. Gewählt wird am 6. September 2026.
- Wahlkreis 35: Dölau, Heide-Nord, Lettin, Nietleben, Neustadt – Hendrik Lange
- Wahlkreis 36: Trotha, Kröllwitz, Heide-Süd, südliche Innenstadt, Gesundbrunnen – Gitta-Susann Hartenstein-Wiermann
- Wahlkreis 37: Altstadt, Giebichenstein, Paulusviertel, Freiimfelde, Diemitz, Tornau, Mötzlich – Jannik Balint
- Wahlkreis 38: Ammendorf, Büschdorf, Reideburg, Silberhöhe, Südstadt – Wenke Marie Dargel
Mehr später.
Hilfe,die gibt es wohl noch immer!!
Mit der Linken war nach 2000 einmal ein Licht zu sehen. Dann hat man unter Kipping im Bund und unter Lange/Angern im Land Friedenspolitik, soziale Gerechtigkeit als irrelevant höchstens noch für Sonntagsreden zu gebrauchen, entsorgt. Stattdessen hat man unrealistische Wolkenkuckucksheime a la Grundsicherung gepflegt (wenn überhaupt), die noch dazu strukturell zu HartzIV und Nachfolger kompatibel ist. Und setzt auf den Friedensblinzler von Aken, der vor allen dafür sorgt, dass linke Friedenspolitik dem Militarismus keine Steine in den Weg legt.
Die auf die Landesliste Gewählten werden dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es istund kein Wahlprogramm dem bedingungslosen politischen Anpassungskurs und Karriereinteressen seiner Protagonisten im Wege steht.
Ein Pellmann, dem man seine politischen Inhalte auch abnehmen kann, ist weit ubd breit nicht zu sehen. Wer von den potentiellen Direktkandidaten steht für linke Inhalte und ist nicht nur Steigbügelhalter im Wartestand?