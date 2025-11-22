Du bist Halle

17,58% aller Arbeitnehmer in Halle (Saale) bekommen Weihnachtsgeld

22. November 2025

    …“Jobs im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege“… na davon können die Mitarbeiter der Pflegedienste nur träumen

    Weihnachtsgelder bekommen vor allem Staatsdiener , die über die Weihnachtszeit zu Hause sitzen .
    Die die über Weihnachtszeit wirklich schaffen gehen , gehen leer aus.

    Das Weihnachtsgeld ist eh aus der Zeit gefallen, vor allem vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftslage.

    Außerdem zählt in modernen Unternehmen das Jahresbrutto und nicht das Weihnachtsgeld.

