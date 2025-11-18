Nietlebener Feuerwehr bringt historische Holzleiter nach Büschdorf

Eine ungewöhnliche Fracht war am Montag auf den Straßen in Halle (Saale) unterwegs. Denn auf einem LKW wurde eine alte Feuerwehrleiter gefahren. Das gute Stück aus dem Jahr 1930 gehört der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Nietleben.

Doch deren Gerätehaus soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, im kommenden Jahr sollen die Arbeiten starten. Deshalb findet die Leiter vorübergehend ein Interimsdomizil im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Büschdorf.

Durch den Umzug der Leiter wurde im alten Gerätehaus der nötige Platz geschaffen, um die anstehenden Bauarbeiten vorzubereiten.

Nach dem der Neubau steht, wird auch die Leiter zurück nach Nietleben kommen.