Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz hat nun auch seine Kugeln

Nachdem der diesjährige Weihnachtsbaum vergangenen Mittwoch aufgestellt wurde, kam am Donnerstag auch schon die neue Lichterkette dran. Doch viele Passanten haben die großen Kugel vermisst. Am Montag nun kam auch der Bauschmuck an die Tanne. Der Weihnachtsmarkt öffnet dann am nächsten Dienstag, 25. November 2025.

Artikel Teilen: