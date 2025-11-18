Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz hat nun auch seine Kugeln
Nachdem der diesjährige Weihnachtsbaum vergangenen Mittwoch aufgestellt wurde, kam am Donnerstag auch schon die neue Lichterkette dran. Doch viele Passanten haben die großen Kugel vermisst. Am Montag nun kam auch der Bauschmuck an die Tanne. Der Weihnachtsmarkt öffnet dann am nächsten Dienstag, 25. November 2025.
Immer die selben Kugeln . Kann man den nicht mal schöner schmücken . Die Lichterkette ist schön , aber immer die roten und silbernen Kugeln sind langweilig .
Einfach auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann schreiben.
Drei Gründe: 1. Farbliche Gestaltung ist immer Geschmackssache. Manche stehen auf bunt, andere auf einfarbig, manche auf Gold, andere auf blau….allen kann man es nie recht machen. 2. Neue Kugeln kosten Geld, dass die Stadt gar nicht hat. 3. Rot/Silber sind die Farben der Stadt, das hat Tradition.
Du holst doch auch jedes Jahr deinen Weihnachtskarton aus dem Keller mit dem gleichen Weihnachtsbaumschmuck
Hat’s Nulli schon abgenickt?
Ja, habe ich.
Da staunste, was?
Oh, warum so genervt?
Wieso genervt? Wie kommst du darauf? Es gab eine Frage und ich habe geantwortet. ’S kann so einfach sein.