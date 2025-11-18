Du bist Halle

Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz hat nun auch seine Kugeln

von · 18. November 2025

8 Antworten

  1. Merlin sagt:
    18. November 2025 um 20:49 Uhr

    Immer die selben Kugeln . Kann man den nicht mal schöner schmücken . Die Lichterkette ist schön , aber immer die roten und silbernen Kugeln sind langweilig .

    Antworten
    • joki sagt:
      18. November 2025 um 21:22 Uhr

      Einfach auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann schreiben.

      Antworten
    • MS sagt:
      18. November 2025 um 21:51 Uhr

      Drei Gründe: 1. Farbliche Gestaltung ist immer Geschmackssache. Manche stehen auf bunt, andere auf einfarbig, manche auf Gold, andere auf blau….allen kann man es nie recht machen. 2. Neue Kugeln kosten Geld, dass die Stadt gar nicht hat. 3. Rot/Silber sind die Farben der Stadt, das hat Tradition.

      Antworten
    • Detlef sagt:
      18. November 2025 um 22:20 Uhr

      Du holst doch auch jedes Jahr deinen Weihnachtskarton aus dem Keller mit dem gleichen Weihnachtsbaumschmuck

      Antworten
  2. 🤣 sagt:
    18. November 2025 um 22:21 Uhr

    Hat’s Nulli schon abgenickt?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert