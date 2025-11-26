Du bist Halle

Non-Food-Discounter „Action“-Markt eröffnet am Samstag neue Filiale im Saale-Center

von · 26. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

29 Antworten

  1. tja sagt:
    10. August 2025 um 18:26 Uhr

    Der Billigladen trifft voll den Geschmack der Hallenser. Zum Vergleich: Im Stadtgebiet von Hannover gibt es keine einzige Filiale.

    Antworten
    • und nun? sagt:
      10. August 2025 um 19:08 Uhr

      Das ganze Stadtgebiet von Hannover kann man in die Tonne treten. Langweilig und hässlich, schlimmer als Magdeburg

      Antworten
    • Top Analyse sagt:
      10. August 2025 um 19:27 Uhr

      Und in den beiden Filialen 500 Meter hinter der Stadtgrenze kaufen nur geschmackvolle Laatzener ein. Schon klar. 😉

      Antworten
      • Top Analyst sagt:
        10. August 2025 um 21:18 Uhr

        Hannover ist groß und irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Die zwei Läden im gleichen Vorort südöstlich einer Stadt mit 558.000 Einwohnern lassen sich kaum mit 4 Filialen innerhalb einer Stadt mit 242.000 Einwohnern (minus x) vergleichen. Wenn die Hannoveraner so weite Strecken auf sich nehmen würden, käme Halle mit einer Filiale in Peißen aus.

        Antworten
    • Kein trauriger Pessimist sagt:
      10. August 2025 um 19:33 Uhr

      Dafür in München 4 und in Hamburg 6. Macht uns das jetzt besser oder schlechter als Hannover?!

      Antworten
      • 1 trauriger Pessimist sagt:
        10. August 2025 um 20:56 Uhr

        Und jetzt vergleiche noch die Einwohnerzahlen der genannten Städte.

        Antworten
        • 1 und 5 zusammengezählt sagt:
          10. August 2025 um 22:33 Uhr

          Ja, du hast dich mal wieder verrannt und kommst aus der Nummer nicht mehr raus und wirst demnächst vermutlich auch das Pöbeln anfangen, aber ist Action denn der einzige Non-Food-Discounter? 😉

          Antworten
          • 1+5=0 sagt:
            11. August 2025 um 07:29 Uhr

            Nein, du hast dich mal wieder verrannt mit deinen naseweisen Einwänden. Es geht darum, in welchen Städten Action mehr Marktpotential sieht und in welchen Städten weniger.

          • verrechnet sagt:
            11. August 2025 um 13:04 Uhr

            Das widerspricht schon nicht dem zuvor Gesagten. Aber sei’s drum.

            Aus der Zahl der Filialen eines(!) Non-Food-Discounters aus Holland auf dem Stadtgebiet von Hannover dessen globale Strategie ableiten zu wollen und daraus wiederum den „Geschmack“ der Einwohner eine völlig anderen Stadt ist ziemlich… nun ja … nein, das ist sehr dumm.

          • nicht verrechnet sagt:
            11. August 2025 um 15:09 Uhr

            Du hast ja selbst bereits weitere Datenpunkte geliefert, mit Hamburg und München, die pro 100.000 Einwohner deutlich weniger Action-Filialen haben als Halle

          • Richtig sagt:
            11. August 2025 um 16:09 Uhr

            Was überhaupt nichts über den Geschmack der Einwohner von Hannover aussagt.

    • @tja sagt:
      11. August 2025 um 09:46 Uhr

      Hannover, der Nabel der Welt!

      Hast Du darüber nachgedacht, dass durch Action nun weniger Leerstand im Saale-Center ist!

      Antworten
  2. Schrottlieb sagt:
    10. August 2025 um 19:05 Uhr

    Elektronische Ware ist Schrott.

    Antworten
  3. Genies im Stadtrat sagt:
    10. August 2025 um 20:38 Uhr

    Sehr gut. Kik,Action, Dönerbuden und Shisha Bars, das ist der Branchenmix den der Stadtrat fördert und will.
    Und neiiiin, es sind nicht immer private Entscheidungen von Unternehmen. Der geniale Stadtrat hat mehr als einmal eingegriffen. Genial – im Hermes Areal, als Katzenfreunde um Stadtrat unbedingt einen 2000qm großen Zoo Laden wollten. Das Ding stand vier Jahre lang leer. Genies.
    Oder der geniale Mode, einen Vollsortimenter in Heide Süd zu verhindern. Der Stadtrat fand, die brauchen noch einen Discounter. Jetzt haben die 4 davon, aber keinen anständigen Supermarkt.
    Ich mag unsere Stadträte. Die sind so schlau.

    Antworten
  4. 10010110 sagt:
    10. August 2025 um 22:02 Uhr

    Ich kann mit Stolz sagen, dass ich noch nie in einem „Action“-Markt war.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert