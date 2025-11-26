Non-Food-Discounter „Action“-Markt eröffnet am Samstag neue Filiale im Saale-Center

Am 29. November 2025 eröffnet der Non-Food-Discounter Action eine Filiale am Rennbahnring 9 (im Saale-Center). Auf einer Verkaufsfläche von 1012 Quadratmetern finden Kund:innen künftig über 6.000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug & Multimedia über Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien. Es ist damit die vierte Filiale in der Saalestadt. Bislang gibt es bereits Läden im Südstadtring, im Einkaufszentrum Eselsmühle und im Halleschen Einkaufsparkt HEP.

Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kund:innen ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar und zeichnet sich durch die zentrale Lage aus.” Das Team umfasst zwischen 15 und 20 Mitarbeiter:innen in Voll- und Teilzeit und sucht noch Verstärkung.

Action ist eine niederländische Einzelhandelskette, die seit den 1990er-Jahren in Europa expandiert. Sie verkauft vor allem günstige Produkte aus Bereichen wie Haushalt, Deko, Bürobedarf, Kosmetik und gelegentlich auch Lebensmittel. Das Sortiment wechselt häufig, was viele Kund*innen regelmäßig in die Läden zieht. In Deutschland gibt es mittlerweile mehrere hundert Filialen, besonders in Städten und Randlagen. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Polen oder Österreich ist Action vertreten.

Die niedrigen Preise entstehen unter anderem durch den Einkauf großer Mengen und einfache Ladengestaltung. Kritiker bemängeln jedoch, dass bei der Produktion nicht immer auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen geachtet wird. Gleichzeitig erfreut sich Action großer Beliebtheit bei Menschen mit kleinerem Budget. Die Läden sind meist schlicht eingerichtet, mit Fokus auf Funktion statt auf Design. Action gehört inzwischen zu den bekanntesten Non-Food-Discountern in Europa.