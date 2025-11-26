Non-Food-Discounter „Action“-Markt eröffnet am Samstag neue Filiale im Saale-Center
Am 29. November 2025 eröffnet der Non-Food-Discounter Action eine Filiale am Rennbahnring 9 (im Saale-Center). Auf einer Verkaufsfläche von 1012 Quadratmetern finden Kund:innen künftig über 6.000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug & Multimedia über Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien. Es ist damit die vierte Filiale in der Saalestadt. Bislang gibt es bereits Läden im Südstadtring, im Einkaufszentrum Eselsmühle und im Halleschen Einkaufsparkt HEP.
Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kund:innen ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar und zeichnet sich durch die zentrale Lage aus.” Das Team umfasst zwischen 15 und 20 Mitarbeiter:innen in Voll- und Teilzeit und sucht noch Verstärkung.
Action ist eine niederländische Einzelhandelskette, die seit den 1990er-Jahren in Europa expandiert. Sie verkauft vor allem günstige Produkte aus Bereichen wie Haushalt, Deko, Bürobedarf, Kosmetik und gelegentlich auch Lebensmittel. Das Sortiment wechselt häufig, was viele Kund*innen regelmäßig in die Läden zieht. In Deutschland gibt es mittlerweile mehrere hundert Filialen, besonders in Städten und Randlagen. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Polen oder Österreich ist Action vertreten.
Die niedrigen Preise entstehen unter anderem durch den Einkauf großer Mengen und einfache Ladengestaltung. Kritiker bemängeln jedoch, dass bei der Produktion nicht immer auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen geachtet wird. Gleichzeitig erfreut sich Action großer Beliebtheit bei Menschen mit kleinerem Budget. Die Läden sind meist schlicht eingerichtet, mit Fokus auf Funktion statt auf Design. Action gehört inzwischen zu den bekanntesten Non-Food-Discountern in Europa.
Der Billigladen trifft voll den Geschmack der Hallenser.
Hast Du darüber nachgedacht, dass durch Action nun weniger Leerstand im Saale-Center ist!
Elektronische Ware ist Schrott.
Sehr gut. Kik,Action, Dönerbuden und Shisha Bars, das ist der Branchenmix den der Stadtrat fördert und will.
Und neiiiin, es sind nicht immer private Entscheidungen von Unternehmen. Der geniale Stadtrat hat mehr als einmal eingegriffen. Genial – im Hermes Areal, als Katzenfreunde um Stadtrat unbedingt einen 2000qm großen Zoo Laden wollten. Das Ding stand vier Jahre lang leer. Genies.
Oder der geniale Mode, einen Vollsortimenter in Heide Süd zu verhindern. Der Stadtrat fand, die brauchen noch einen Discounter. Jetzt haben die 4 davon, aber keinen anständigen Supermarkt.
Ich mag unsere Stadträte. Die sind so schlau.
Kein Stadtrat ist Schuld an Deinem Einkaufsverhalten. Wenn der typische Hallenser über billig, billig, billig redet und Preise statt Werte kauft, bekommt er halt genau das.
