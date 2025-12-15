OB Vogt: Halle (Saale) bekommt eine neue internationale Grundschule
Es scheint ein Wunsch jedes neuen Oberbürgermeisters zu sein: in Halle (Saale) soll eine internationale Schule etabliert werden. Bereits Dagmar Szabados und Bernd Wiegand hegen in ihrer Zeit als Stadtoberhäupter dieser Ideen.
Doch mittlerweile ist man hier schon einen Schritt weiter. “Wir sind im engsten Austausch mit potentiellen Betreibern”, sagt Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt. Demnach laufen Gespräche mit zwei freien Trägern zu deren Konzepten. Zunächst soll es mit einer Grundschule mit Hort losgehen.
Vogt findet eine solche Schule “wichtig für Halle, denn so etwas fehlt hier.” Für den OB gehört eine internationale Schule zum “Grundkanon der Bildung.”
Eine sehr gute Nachricht für Halle. Sehr schön!
So ein Blödsinn. Die Anzahl der Kinder geht immer mehr zurück, es müssen Kindergartenerzieher entlassen bzw. können keine neuen eingestellt werden und Gymnasien haben nicht mehr genug Schüler für eine Abiturstufe, das Geld fehlt vorne und hinten, und die wollen eine neue „internationale“ Schule etablieren? Wann hört das endlich auf, sich mit irgendwelchen Prestigeprojekten schmücken zu wollen? 😡
Sind das alles selbst ausgedachte „Fakten“?
In Neustadt gibt’s mehr als genug internationale Schulen. Schulklassen bestehen teilweise aus 95% internationalen Schülern, deutsche Kinder sind hier die Minderheit.
Das ist bitter nötig damit Halle konkurrenzfähig bleibt. Ich predige hier seit Jahren, dass das fehlt. Grundschule kann nur der Anfang sein. Weiterführende Schule muss folgen. Will man weiter internationale Spitzenkräfte – egal ob in Wirtschaft oder Wissenschaft- in Halle haben und nicht mitsamt der Steuern und Kaufkraft an Leipzig verlieren, dann ist das bitter nötig. Abgesehen davon hätte ich auch als Deutscher das gerne für meine Kinder genutzt. Das öffnet später Türen, denn Englisch ist in Wissenschaft, Hightech-Betrieben und Führungsebenen ohnehin selbstverständlich und nicht einmal mehr als Fremdsprachenbonus verstanden, sondern vorausgesetzt.
Und sorry an die AfD, aber das ist internationale Realität, v.a. wenn man wie Deutschland vom Export lebt.
Was soll das sein? Babylonische Sprachverwirrung? Man sollte erst mal die deutschen Schulen sanieren, ehe man Wolkenkuckucksheime baut.
Schlgebühren um die 1000 € monatlich – damit die Kinder selbsternannter Eliten unter sich bleiben und sich beizeiten eingebildet verhalten! Das brauchen wir unbedingt in Halle.
„Freie“ Schulen von „freien“ Trägern…aber zu 90% aus dem Staatshaushalt finanziert. Und dann wundert man sich, dass man selber keine eigenen Schulen vorhalten kann, weil die Schülerzahlen fallen …. Ich bin nicht gegen solche Schulen, aber aktiv als Stadtoberhaupt danach suchen, kann es doch nicht sein. Ziel müsste es doch sein, die eigenen Schulen, das eigene Bildungsangebot aufrecht zu erhalten.