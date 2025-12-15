OB Vogt: Halle (Saale) bekommt eine neue internationale Grundschule

Es scheint ein Wunsch jedes neuen Oberbürgermeisters zu sein: in Halle (Saale) soll eine internationale Schule etabliert werden. Bereits Dagmar Szabados und Bernd Wiegand hegen in ihrer Zeit als Stadtoberhäupter dieser Ideen.

Doch mittlerweile ist man hier schon einen Schritt weiter. “Wir sind im engsten Austausch mit potentiellen Betreibern”, sagt Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt. Demnach laufen Gespräche mit zwei freien Trägern zu deren Konzepten. Zunächst soll es mit einer Grundschule mit Hort losgehen.

Vogt findet eine solche Schule “wichtig für Halle, denn so etwas fehlt hier.” Für den OB gehört eine internationale Schule zum “Grundkanon der Bildung.”