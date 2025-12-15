HAVAG-Fahrplanwechsel: Ziel der 16 wird falsch angezeigt

Seit dem gestrigen Sonntag gilt der neue Fahrplan bei der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG). Am Montag offenbarte sich aber ein neues Problem. Das betrifft die Linie 16.

An den Anzeigetafeln (Optische Fahrgastinformation / OFI) wurde das Ziel “Göttinger Bogen” angezeigt. Dorthin fuhr sie noch bis vorige Woche.

Mit dem Fahrplanwechsel hat auch die “16” ein neues Ziel erhalten. Künftig endet die Fahrt am Reileck. An den Fahrzeugen stand das richtige Ziel dran. Doch bei Fahrgästen sorgten die unterschiedlichen Beschriftungen für Verwirrung.

Viele wussten sich aber zu helfen und schauten auf die Linienverlaufsanzeige in den Fahrzeugen. Die auf der “16” eingesetzten Fahrzeuge vom Typ MGT6D haben eine solche noch.