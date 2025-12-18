Polizeiinspektion Halle ermittelt nach Tötungsverbrechen in Mansfeld

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr kam es in der Friedensallee in Mansfeld zu einem Tötungsdelikt. Laut Polizei sind hier zwei Männer aneinandergeraten. Am Ende war ein 49-Jähriger tot. Ein 61 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Zum Motiv konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Beide Männer kannten sich aber wohl. Zwischen ihnen gab es bereits in der Vergangenheit Streitigkeiten.

Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.