IHK Halle-Dessau begrüßt Landtagsbeschluss: Wichtige Weichenstellungen für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt

Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) begrüßt die im Landtag von Sachsen-Anhalt gefassten Beschlüsse zur Verbesserung der Investitionsbedingungen im Land ausdrücklich. Sie setzten wichtige Impulse für Entbürokratisierung, Investitionen und die Sicherung zentraler Standortfaktoren im Land.

Besonders positiv bewertet die IHK die deutliche Vereinfachung und Entschlackung der Landesbauordnung. Schnellere Verfahren, weniger bürokratische Hürden und klarere Vorgaben seien aus Sicht der Wirtschaft ein überfälliger Schritt. „Wer Investitionen will, muss Genehmigungen beschleunigen. Die vereinfachte Bauordnung ist ein echter Beitrag zu mehr Tempo und Planbarkeit für Unternehmen“, erklärt IHK-Präsident Sascha Gläßer.

Ein starkes Signal gehe zudem von der Entscheidung aus, den Weg für Mittel aus dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen des Bundes freizumachen. Von den 2,6 Milliarden Euro, die auf Sachsen-Anhalt entfallen, sollen 60 Prozent direkt an die Kommunen gehen. „Das ist genau richtig, denn die Kommunen sind die wichtigsten Akteure bei öffentlichen Investitionen“, so Gläßer. Positiv sei zudem, dass die Mittel unbürokratisch bereitgestellt werden sollen: „Nur so besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Gelder tatsächlich schnell in der Infrastruktur ankommen und nicht in genehmigungsbedingten Flaschenhälsen stecken bleiben.“

Ebenfalls ausdrücklich zu begrüßen ist die Entscheidung zugunsten des Spitzenlast-Wasserwerks Beesen. Damit wird eine zentrale Voraussetzung für die langfristige Sicherung der Wasserversorgung geschaffen – insbesondere bei steigenden Anforderungen durch Industrie, Gewerbe und den Klimawandel. Das Wasserwerk sei dabei insbesondere für die Gewinnung weiterer Investoren und Ansiedlungen relevant. „Ohne verlässliche Wasserinfrastruktur sind größere Ansiedlungsprojekte nicht realisierbar“, betont Gläßer. „Versorgungssicherheit ist eine Grundbedingung für nahezu jede industrielle Entwicklung. Der Beschluss stärkt damit unmittelbar den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt“, so der IHK-Präsident abschließend.