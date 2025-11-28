Richter in Halle erlässt Haftbefehl nach Drogenrazzia – auch Stich- und Schusswaffen gefunden

Am Mittwoch, 26. November 2025, vollstreckten Ermittler des zuständigen Fachkommissariats für Betäubungsmittelkriminalität des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Halle (Saale) einen durch das Amtsgericht Halle (Saale) erlassenen Durchsuchungsbeschluss in einer Wohnung in der Stadt Lützen.

Hintergrund war ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge. Zudem bestanden konkrete Hinweise auf den unerlaubten Besitz von Schusswaffen.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden drei Schusswaffen samt zugehöriger Munition, ein Elektroschocker, Hieb- und Stichwaffen sowie mehrere Hundert Gramm Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und in den Gewahrsam der Polizei überstellt. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Halle wurde der 31-Jährige am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Haftrichter am Amtsgericht Halle (Saale) erließ und verkündete einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend erfolgte die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt in Halle (Saale).