Innenministerin zeichnet Sachsen-Anhalts Polizeisportler für Medaillen aus – darunter 7 Beamte der Polizeiinspektion Halle (Saale)

Innen- und Sportministerin Dr. Tamara Zieschang hat heute die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Landespolizei Sachsen-Anhalts für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Insgesamt erzielten 30 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte und Bedienstete in den Jahren 2024 und 2025 bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sowie bei Deutschen Polizeimeisterschaften in zehn Sportarten beeindruckende Erfolge. Zusätzlich würdigte die Ministerin fünf Polizistinnen und Polizisten für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement im Sport. Als Ehrengast nahm in diesem Jahr der Magdeburger Spitzensportler Lukas Märtens, Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und Weltrekordhalter im Schwimmen, an der Sportlerehrung teil. Seine Anwesenheit würdigte die Leistungen der Geehrten in besonderer Weise und verdeutlichte die Werte, die Polizei und Spitzensport verbinden – Verantwortung, Leistungsbereitschaft und Respekt.

Sportministerin Dr. Tamara Zieschang: „Fairness, Disziplin, Teamgeist sowie körperliche und mentale Stärke sind unverzichtbare Werte für den täglichen Polizeidienst. Unsere Athletinnen und Athleten der Landespolizei haben in den Wettkampfjahren 2024 und 2025 eindrucksvoll gezeigt, dass polizeilicher Dienst und sportliche Spitzenleistungen Hand in Hand gehen können. Sie gehen mit gutem Beispiel voran: Sie investieren viel Zeit und Energie, erreichen beeindruckende Erfolge und repräsentieren die Polizei innerhalb und außerhalb der Organisation. Auf ihre Leistungen sind wir sehr stolz.“

Die aktuellen sportlichen Erfolge zeigen die beeindruckende Vielfalt und Stärke des Polizeisports in Sachsen-Anhalt. In diesem und im vergangenen Jahr konnten in zahlreichen Sportarten Erfolge erzielt werden – von Karate, Para-Tischtennis und Leichtathletik über Schwimmen, Rudern und Handball bis hin zu Bobsport, Judo, Ju-Jutsu und Drachenbootsport. Diese Bandbreite macht deutlich, wie leistungsfähig und engagiert der Polizeisport insgesamt ist. Zugleich spiegelt sie die breite Palette an Fähigkeiten wider, die auch im Polizeidienst gefordert wird – von Kraft über Ausdauer bis hin zu Teamarbeit.

„Sportlicher Erfolg ist nie eine Einzelleistung. Hinter jedem Wettkampf und jeder Medaille steht ein starkes Team. Trainingsgemeinschaften, Übungsleiter und -leiterinnen sowie unterstützende Vereine schaffen die Basis für nachhaltige Erfolge. Viele Polizistinnen und Polizisten engagieren sich zudem ehrenamtlich als Betreuende oder Vorstandsmitglieder in Sportvereinen. Sie planen Trainingsstunden, organisieren Wettkämpfe und übernehmen Verantwortung für das sportliche Leben in den Vereinen des Landes Sachsen-Anhalt. Für dieses bemerkenswerte Engagement danke ich ihnen herzlich“, ergänzt Innen- und Sportministerin Dr. Tamara Zieschang.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler sind im Einzelnen:

Polizeiinspektion Magdeburg

PK Tim Graefe Karate:3. Platz Deutsche Meisterschaften (DM) U21 2024 PHM Heiko Müller Para-Tischtennis:1. Platz Mixed Doppel Deutsche Senioren-Meisterschaft 20242. Platz Herren Doppel Deutsche Senioren-Meisterschaft 2024 KOKin Anke Palm Schwimmen:3. Platz Deutsche Polizeimeisterschaften (DPM) Rettungsmehrkampf 2024 KK Gwendolin Palm Rudern:1. Platz DM Mix-Doppelvierer AK B 20243. Platz DM Frauendoppelvierer AK B 20241. Platz World Rowing Master Frauenachter AK B 20241. Platz World Rowing Masters Regatta Mix-Doppelvierer AK B 20243. Platz World Rowing Masters Regatta Mix-Doppelzweier AK C 2024 KOKin Veronika Bange Handball:3. Platz DPM 2025 PKin Josephin Klöppel Handball:3. Platz DPM 2025

Polizeiinspektion Halle (Saale)

PKin Sina Göhring Handball:3. Platz DPM PKin Theresa Hähnel Handball:3. Platz DPM PK Thomas Müller Handball:3. Platz DPM POK Frank Seifert Handball:3. Platz DPM PKin Nina Siering Schwimmen:1. Platz 4x200m Brust DM Masters1. Platz 4x50m Brust DM Masters PKin Neira Voigt Handball:3. Platz DPM

Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

PMin Laura Wolf Handball:3. Platz DPM 2025

Polizeiinspektion Zentrale Dienste

PK Felix Dahms Bobsport:1. Platz Junioren Weltmeisterschaft (WM) 4er 20241. Platz Junioren WM 4er 2025 PM Paavo Plöhnert Judo:3. Platz DPM 2024 PMin Jule Steuer Leichtathletik (Kugelstoßen):1. Platz DPM 2024 PM Justin Daph Ju-Jutsu:2. Platz DM 2025 PHK Carsten Kommoß Handball:3. Platz DPM 2025 POKin Désirée Sehls Handball:3. Platz DPM 2025 PKin Franziska Sprotte Handball:3. Platz DPM 2025 PMin Celine Stäbner Handball:3. Platz DPM 2025 Nadine Streitbörger Handball:3. Platz DPM 2025 Thomas Stimpel Drachenbootsport:1. Platz Europameisterschaften (EM) Ü60 200 m Mix 20241. Platz EM Ü60 500 m Mix 20241. Platz EM Ü60 1000 m Mix 20241. Platz EM Ü60 2000 m Mix 2024 PKin Alexandra Wolke Handball:3. Platz DPM 2025 PM Erik Lorenz Ju-Jutsu:3. Platz DPM 2025

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

KOK Jörg-Uwe Sparenberg Leichtathletik:1. Platz Hochsprung DM (M45) 20241. Platz 4x200m DM (M40) 2024 KOKin Maria Friedrichs Handball:3. Platz DPM 2025 KKin Jennifer Le Ju-Jutsu:3. Platz DPM 2025 Fachhochschule Polizei PKAin Julia Redder Handball:3. Platz DPM 2025 PMAin Greta Sroka Handball:3. Platz DPM 2025

Die geehrten Ehrenamtlichen sind im Einzelnen:

Polizeiinspektion Magdeburg

PHM Enrico Warnecke Ehrenamt: Schießen 2024

Polizeiinspektion Halle (Saale)

PHK Thomas Weber Ehrenamt: Schwimmsport 2025

Polizeiinspektion Stendal

KHM Sebastian Brune Ehrenamt: Radsport 2024 POM Thorsten Schiess Ehrenamt: Schwimmen/Retten, Judo 2025

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

KOKin Doreen Seever Ehrenamt: Ju-Jutsu 2024