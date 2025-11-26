Saalesparkasse stärkt die Region: Über 600.000 Euro für regionale Projekte im Saalekreis

Am 25. November übergab die Saalesparkasse im Domizil des Traditionsvereins „Alte Brennerei“ e.V. in Landsberg symbolische Förderbescheide in Höhe von über 600.000 Euro an 39 engagierte Vereine und Institutionen aus dem Landkreis Saalekreis. Die bedeutende finanzielle Unterstützung trägt dazu bei, das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben in der ländlichen Region zu stärken und weiterzuentwickeln. „Mit unseren Förderungen möchten wir dazu beitragen, dass auch das Umland von Halle lebendig und vielfältig bleibt. Die Arbeit, die die Vereine und ihre ehrenamtlichen Helfer leisten, ist unverzichtbar für das Gemeinwohl und für die Zukunft des Saalkreises“, erklärte Dr. Jürgen Fox, Vorstandsvorsitzender der Saalesparkasse, der die Übergabe gemeinsam mit Landrat Hartmut Handschak vornahm. „Unser Dank gilt all jenen, die sich tagtäglich für das Wohl der Gemeinschaft und das Fortbestehen ihrer Projekte einsetzen.“

Landrat Hartmut Handschak würdigte ebenfalls die Arbeit der Ehrenamtlichen. „Sie sind das Rückgrat vieler lokaler Projekte und somit unverzichtbar. Jeder Förderbetrag, den wir heute übergeben, stärkt die Zukunftsfähigkeit unseres

Gemeinwesens. Er ist gleichzeitig Zeichen der Wertschätzung für all diejenigen, die sich mit Herz und Hingabe engagieren.“

Die Saalesparkasse engagiert sich auf verschiedene Weise, um das gesellschaftliche Leben in der Region zu fördern. Das Engagement basiert auf drei tragenden Säulen: der Stiftung der Saalesparkasse, dem PS-Lotteriesparen und dem umfassenden Spenden- und Sponsoring-Engagement. Im Jahr 2025 wird die Gesamtsumme der Förderungen durch die Saalesparkasse insgesamt erneut rund 4 Millionen Euro erreichen – ein deutliches Zeichen der Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen.

Neben der Förderung zahlreicher Projekte im Nachwuchs- und Leistungssport, unterstützt die Saalesparkasse auch 2025 wieder verlässlich seine langjährigen Partner. Dazu zählen unter anderem die Hochschule Merseburg, der Motorsportclub Teutschenthal e. V., die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg, der Verein „Alte Brennerei Niemberg e. V.“ sowie die Historischen Kuranlagen mit dem Goethe-Theater in Bad Lauchstädt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2025 auf dem Engagement für Umwelt- und Naturschutzprojekte. Spenden gingen unter anderem an den Verband Naturpark „Unteres Saaletal“ e. V. sowie an den Geo-Naturpark „Saale-UnstrutTriasland“ e. V., die sich beide mit großem Einsatz für den Erhalt wertvoller ökologischer Lebensräume einsetzen.

Auflistung der Fördermittel für 39 ausgewählte Projekte 2025:

Aktionsgruppe Langeneichstädt e.V. Projekt „Mehrgenerations (Sport- und

Spiel)park Langeneichstädt“ | 5.000,00 € Spende

„Freiwilligenagentur Saalekreis“ | 15.000,00 € Spende

Förderverein „Freunde der Musik Querfurt“ e.V. – Anschaffung

einer Tuba | 5.000,00 € Spende

Instrumenten sowie Projektarbeit 2025 | 5.000,00 € Spende

Sponsoring sowie 25.000,00 € Spende

Freunde und Förderer des Basedow-Klinikums Saalekreis e.V. – Anschaffung von

Aluminium-Sitzgruppen 5.000,00 € Spende

Musikinstrumente sowie Vereins- und Projektarbeit | 5.000,00 € Spende

Orchideenstandort (Entbuschung, Herstellung beweidbarer Zustand, Einbindung

in Beweidungseinrichtung) Kuhberg Mücheln (Geiseltal)“ | 26.500,00 € Spende

und Restaurierung der Kirche sowie Veranstaltungen | 6.000,00 € Spende

Veranstaltungsjahren 2025 | Sponsoring

Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e.V. – Förderung der Vereins- und

Nachwuchsarbeit im Bezug auf verschiedene Projekte | 17.000,00 € Spende

Mitgliedervereine und Veranstaltungen 2025 wie Neujahrslauf sowie Projekt

MiniKids INKLUSIV 2025 | 93.000,00 € Spende

Ausstattung der Räumlichkeiten mit Mobiliar | 6.000,00 € Spende

Merseburg | Sponsoring

10.950,00 € Spende

sowie für einen Wimpel der Kinder- und Jugendfeuerwehr | 6.000,00 € Spende

Motocross-WM und Deutsche Meisterschaft | Sponsoring

im Naturschutzgebiet „Porphyrlandschaft bei Gimritz“ (Gehölzpflanzungen, wie

Eichen und Wildobst) | 38.700,00 € Spende

Umweltprojekt – Erhalt Streuobstwiesen in Dieskau, Kütten, Krosigk, Petersberg

und Brachstedt | 20.000,00 € Spende

Sponsorings | Sponsoring

Broschüre – Geiseltalsee & Co. | Sponsoring

Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.- Fertigstellung

Bootssteganlage | 5.000,00 € Spende

„Wir für unser Gradierwerk“ | 10.000,00 € Spende

Kötzschau | 5.000,00 € Spende

Kötzschau | 5.000,00 € Spende SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt e.V. – Flutlichtanlage | 9.000,00 € Spende

SV Braunsbedra e.V. – Nachwuchsarbeit | Sponsoring

SV Friesen Frankleben e. V. – Sponsoring Nachwuchsarbeit | Sponsoring

SV Geiseltal Mücheln e.V.- Weiterführung Sponsoring | Sponsoring

SV Merseburg 99 e.V. – Sponsoring Nachwuchsarbeit | Sponsoring sowie

4.500,00 € Spende

insbesondere Mitteldeutscher Firmenteam Triathlon | Sponsoring

Master Cups 2025| Sponsoring

sowie 4.500,00 € Spende

Obstbaumallee (Nachpflanzung Obstbaumallee auf 800 m 72 Bäume

in Dobis)“ | 14.800,00 Spende

2024/25 – Auf den Spuren früherer Spurensucher – kreative Schülerarbeiten zu

Heimatthemen der letzten 16 Jahre | 27.000,00 € Spende

Sponsoring

Sponsoring Gesamtsumme: 605.945,00 €

davon 394.950 € Spenden und 210.995 € Sponsoring