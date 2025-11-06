Schon wieder Silberhöhe: Kleintransporter in der Freyburger Straße abgebrannt

In der Nacht zu Mittwoch ist in der Freyburger Straße in Halle (Saale) erneut ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Diesmal handelt es sich um einen Kleintransporter einer Wohnungsgenossenschaft. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Brand durch die Feuerwehr gelöscht und so ein Übergreifen verhindert, das Fahrzeug selbst wurde aber komplett zerstört. Personen kamen bei dem nächtlichen Vorfall nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat eine Brandursachenermittlung eingeleitet – diese dauert aktuell an.

In den vergangenen Monaten kam es im Stadtteil zu mehreren Autobränden. Schwerpunkt bildete dabei die Erhard-Hübener-Straße. Diese liegt nicht weit entfernt von jetzigen Brandort. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.