Nach Salz auch Wein: Shop „Wein & Mehr“ öffnet im Marktschlösschen

In der Tourist-Information im Marktschlösschen in Halle (Saale) wird am Freitag, 5. Dezember 2025 exklusiv die neue Weinabteilung „Wein & Mehr“ der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eröffnet. Als Shop-in-Shop werden laut Stadtmarketing 22 ausgewählte Produkte von Weiß-, Rot- und Roséweinen, über Sekt, Likör, Traubenbrand bis zu Glühweinen aus dem gut 380 Hektar großen Weinanbaugebiet zwischen Saale und Unstrut der Winzervereinigung geboten. Für die neuen Winzerprodukte werden 16 m² Regalfläche für Beratungsgespräche in den kommenden Wochen in der Tourist-Information geschmackvoll eingerichtet. Damit eröffnet im Marktschlösschen die größte Verkaufsstelle Halles der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Die Regalwände des Wein-Shops sind optisch und von den verwendeten Materialien, wie der benachbarte „Salz-Shop“, aus heimischem Eichen- und Buchenholz gefertigt, ergänzt um schwarze, homogene Flächen für das Corporate Design.

„Wir freuen uns sehr, mit der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut einen weiteren regionalen Anbieter in Halles Tourist-Information exklusiv vermarkten zu können. Dies ist eine perfekte Ergänzung zu unserem kulinarischen Sortiment mit den beliebten Produkten der Halleschen Genussbox und den kleinen und großen Salzschätzen unseres Salz-Shops“, sagt Mark Lange, Geschäftsführer der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH.

Folgende kleine und große Genussmomente sind im „Wein & Mehr“ künftig erhältlich: zehn Weißweine vom Müller-Thurgau, Silvaner, Gutedel, Bacchus, Sauvignon Blanc, bis zum Weiß- und Grauburgunder von „Schloss Neuenburg“, einem Riesling von „Werkstück Weimar“ und der „Salzgraf Weißburgunder“ als trockene Spätlese, exklusiv als hallesches Produkt für den „Wein-Shop“ aufgelegt.

Zudem werden fünf Rotweine geboten mit zwei Dornfeldern, einem Portugieser, eine „Rot Rot Rot Edition“ und dem „Poet rot“. Drei Glühweine (rot, weiß und rosé), ein Weißburgunder Sekt als Flaschengärung, ein Dornfelder Likör sowie ein Traminer Traubenbrand runden das umfängliche Angebot der Winzervereinigung künftig ab.

Die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH beauftragte gemeinsam mit der Winzervereinigung zwei lokale Unternehmen für die Gestaltung des Shops: die Tischlerei Hillger & Söhne aus dem Saalekreis und die hallesche Grafikerin Heidi Deliga.

Zum Salz-Shop „Salz & Mehr“

Die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH betreibt neben der Tourist-Information seit 1. Dezember 2024 auch die 60 Quadratmeter große Fläche des Concept Stores „Salz & Mehr“ mit aktuell 54 salzigenProdukten. Damit wird die über 1.000-jährige Salzgeschichte Halles mit einem regionalen Salz-Shop und einem passenden Salzsortiment erleb- und verkostbar.

Onlineshop: www.hallesaale.shop / www.salzundmehr.de