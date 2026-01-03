Nach Flucht vor der Polizei: Schwerer Unfall in der Wörmlitzer Straße, Jugendliche als mutmaßliche Verursacher können gestellt werden

In der Wörmlitzer Straße hat sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos sind frontal kollidiert. Eines der Fahrzeuge ist anschließend in einen Graben gerutscht.

Zuvor war ein Opel mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Vom Stadion aus kommend verlor das Fahrzeug in einer Kurve die Kontrolle, fuhr über eine Verkehrsinsel und krachte mit einem entgegenkommenden Smart zusammen. Vier Jugendliche (Zeugen hatten zunächst von Kindern gesprochen) aus dem Auto der Unfallverursacher flüchteten, zwei von ihnen konnten aber kurze Zeit später gestellt werden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum einen hatte der Opel leicht gebrannt, zwei Insassen waren eingeklemmt. Zudem musste das andere Auto, der Smart, mit einem Seil gesichert werden, damit es nicht weiter den Abhang hinunter rutscht.

Mehrere Personen wurden mit Rettungswagen weggefahren. Nach ersten Informationen sind zwei Personen leicht, eine Person schwer und eine weitere schwerst verletzt.

