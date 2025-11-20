Sicherere Vorweihnachtszeit: Sachsen-Anhalts Innenministerium gibt präventive Tipps gegen Taschendiebe
Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte beginnt für viele Menschen die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit. Die festlich geschmückten Innenstädte laden zum Bummeln und Geschenke-Shoppen ein. Damit die Freude nicht durch Taschendiebstahl getrübt wird, ruft Innenministerin Dr. Tamara Zieschang dazu auf, aufmerksam zu bleiben und einfache Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
„Weihnachtsmärkte und Einkaufsstraßen sind in dieser Zeit besonders belebt. Genau das nutzen Taschendiebe aus. Im Gedränge reicht oft ein kurzer Moment der Unachtsamkeit. Deshalb mein Appell: Achten Sie auf Ihre Wertsachen und tragen Sie Bargeld, Geldkarten und Smartphone möglichst körpernah. Schon einfache Schutzmaßnahmen können verhindern, dass die Freude an der Weihnachtszeit durch einen Diebstahl getrübt wird“, so Innenministerin Dr. Tamara Zieschang.
Um Taschendieben keine Chance zu geben, empfiehlt die Landespolizei folgende einfache Sicherheitsvorkehrungen:
- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.
- Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.
- Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen und tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.
- Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.
In Sachsen-Anhalt gab es laut Polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr 2024 insgesamt 619 Taschendiebstähle. Das waren 418 Fälle bzw. mehr als 40 Prozent weniger als im Jahr 2023 (1.037 Fälle).
Weitere wertvolle Präventionstipps für die Weihnachtsmarkbesuche finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK):
https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/weihnachtsmarktbesucher-aufgepasst0
Zudem stehen auch die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei für Beratungsgespräche zur Verfügung.
Diese Ministerin ist einfach nur peinlich .. statt sich der inneren Sicherheit zu widmen werden hier Allgemeinplätze verbreitet. Sie sollte endlich Verantwortung für den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt übernehmen….
Das war aber kein Taschendiebstahl.
Was hat sie da getan?
Dachte immer, es wäre ein Mann als Täter identifiziert worden. Und der Markt von der Stadt genehmigt.
Ich Bitte um Aufklärung
Peinlich sind ihre Kommentare.
Was hat die Innenministerin mit den Sicherheitsmaßnahmen von Magdeburg zu tun und warum sollte sie da welche Verantwortung übernehmen?
Was hat sie denn getan, die Verantwortung für den Anschlag übernehmen zu müssen? War sie beteiligt?
Ich finde eher peinlich, dass Leute wie Du ständig jammern. Mein Gott, das IM meint es gut und tut niemandem mit den Tipps weh. Wenn Du die Anregungen nicht benötigst, ist das umso besser.
Sie hat ganz einfach ihren Laden nicht im Griff .. es gab z. Bsp.. genug Meldungen von Kollegen vom Attentäter aus der Klinik das mit dem was nicht stimmt. Es gab im Vorfeld genug hinweise da sich da was zusammenbraut .. aber was macht das IM ? nix einfach nix .
die Chefin gehört da einfach nicht in . von mir aus kann sie einige Köpfe mitnehmen, aber am ende des Tages ist nur Sie selbst verantwortlich
Du redest immer wieder das gleiche wirre Zeug. Inwiefern ist sie für den Anschlag erforderlich? Was bringt es dir, wenn sie zurücktreten würde? Kennst du jemanden, der es besser machen würde?dein gehetze ist ei e Beleidigung der wahren Opfer, die dich aber kein bisschen interessieren. Heuchler!
Das sind wirklich wichtige Hinweise. Gibt es das auch für den Umgang mit Silvesterfeuerwerk?
Abwarten … vorher kommen noch Tipps zum aufstellen von Weihnachtsbäumen.
„Das sind wirklich wichtige Hinweise.“
Hinweise dieser Art gibt es auch in Reiseführern, wenn man sich in zwielichtigen Gegenden, z.B. den Favelas von Rio rumtreibt:
– Nehmen Sie nur soviel Geld mit, wie Sie wirklich brauchen.
– Zeigen Sie keinen teuren Schmuck oder Kameras
– Verstecken Sie Ihren Pass und Ihre Kreditkarte in Innentaschen
– Meiden Sie dunkle Gassen
– Etc.
– Verhalten Sie sich also genauso, wie Sie es von Zuhause gewöhnt sind (!!!)
Der letzte Hinweis macht inzwischen einen Sinn.
Sehr traurig.Ich bin froh, dass meine Eltern das nicht mehr erleben müssen.
Bei den Preisen müssen die Gäste eine dicke Geldbörse haben . Das wissen die Taschendiebe auch .