Sicherere Vorweihnachtszeit: Sachsen-Anhalts Innenministerium gibt präventive Tipps gegen Taschendiebe

von · 20. November 2025

12 Antworten

  1. Zappelphillip sagt:
    20. November 2025 um 14:04 Uhr

    Diese Ministerin ist einfach nur peinlich .. statt sich der inneren Sicherheit zu widmen werden hier Allgemeinplätze verbreitet. Sie sollte endlich Verantwortung für den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt übernehmen….

  2. Wahnfried sagt:
    20. November 2025 um 14:38 Uhr

    Was hat sie denn getan, die Verantwortung für den Anschlag übernehmen zu müssen? War sie beteiligt?
    Ich finde eher peinlich, dass Leute wie Du ständig jammern. Mein Gott, das IM meint es gut und tut niemandem mit den Tipps weh. Wenn Du die Anregungen nicht benötigst, ist das umso besser.

    • Zappelphillip sagt:
      20. November 2025 um 15:51 Uhr

      Sie hat ganz einfach ihren Laden nicht im Griff .. es gab z. Bsp.. genug Meldungen von Kollegen vom Attentäter aus der Klinik das mit dem was nicht stimmt. Es gab im Vorfeld genug hinweise da sich da was zusammenbraut .. aber was macht das IM ? nix einfach nix .
      die Chefin gehört da einfach nicht in . von mir aus kann sie einige Köpfe mitnehmen, aber am ende des Tages ist nur Sie selbst verantwortlich

  3. Facepalm sagt:
    20. November 2025 um 14:41 Uhr

    Du redest immer wieder das gleiche wirre Zeug. Inwiefern ist sie für den Anschlag erforderlich? Was bringt es dir, wenn sie zurücktreten würde? Kennst du jemanden, der es besser machen würde?dein gehetze ist ei e Beleidigung der wahren Opfer, die dich aber kein bisschen interessieren. Heuchler!

  4. Henk sagt:
    20. November 2025 um 14:48 Uhr

    Das sind wirklich wichtige Hinweise. Gibt es das auch für den Umgang mit Silvesterfeuerwerk?

    • Zappelphillip sagt:
      20. November 2025 um 15:44 Uhr

      Abwarten … vorher kommen noch Tipps zum aufstellen von Weihnachtsbäumen.

    • Weltenbummler sagt:
      20. November 2025 um 16:17 Uhr

      „Das sind wirklich wichtige Hinweise.“

      Hinweise dieser Art gibt es auch in Reiseführern, wenn man sich in zwielichtigen Gegenden, z.B. den Favelas von Rio rumtreibt:

      – Nehmen Sie nur soviel Geld mit, wie Sie wirklich brauchen.
      – Zeigen Sie keinen teuren Schmuck oder Kameras
      – Verstecken Sie Ihren Pass und Ihre Kreditkarte in Innentaschen
      – Meiden Sie dunkle Gassen
      – Etc.
      – Verhalten Sie sich also genauso, wie Sie es von Zuhause gewöhnt sind (!!!)

      Der letzte Hinweis macht inzwischen einen Sinn.

  5. Tom sagt:
    20. November 2025 um 17:41 Uhr

    Sehr traurig.Ich bin froh, dass meine Eltern das nicht mehr erleben müssen.

  6. Robert sagt:
    20. November 2025 um 18:23 Uhr

    Bei den Preisen müssen die Gäste eine dicke Geldbörse haben . Das wissen die Taschendiebe auch .

