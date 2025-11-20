Tag der offenen Tür am Freitag im Feininger-Gymnasium

Am Freitag, den 21.11.2025 lädt das Lyonel-Feininger-Gymnasium von 16:30-19:00 Uhr alle Interessierten herzlich in seine Räumlichkeiten in der Gutjahrstraße ein.

Was ist eigentlich eine Jahrgangsetage? Wie gestaltet sich der Tagesablauf? Welche Angebote bietet das Ganztagsprogramm? Was bedeutet Selbstorganisiertes Lernen (SoL) am Gymnasium? Was passiert im Projekt Herausforderung? Und wie fühlen sich eigentlich die Räumlichkeiten in den altehrwürdigen Gebäuden am Hallmarkt an? Für all diese und noch viele Fragen mehr stehen Lernende, Lehrende und Eltern des Feininger-Gymnasiums liebend gern zur Verfügung!

Die Klassen- und Fachunterrichtsräume sowie die Veranstaltungsräume können besichtigt werden.