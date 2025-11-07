Sperrung der Schimmelstraße auf 17.-21.11. verschoben

Wegen Kanalarbeiten im Zuge der Stadtbad-Sanierung wird die Schimmelstraße von Montag bis Freitag, 17. bis 21. November 2025, auf Höhe des Stadtbades voll gesperrt. Dies haben die Stadtwerke Halle mitgeteilt. Ursprünglich waren die Arbeiten bereits für diese Woche geplant. Die Sperrung gilt auch für den Fußgänger- und Radverkehr. Während der Bauzeit entfällt die bestehende Einbahnstraßenregelung. Die Schimmelstraße endet auf Höhe des Stadtbades in einer Sackgasse, das Wenden wird für Autos in der Einfahrt der Jugendherberge möglich sein.

