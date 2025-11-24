Du bist Halle

Spursperrungen auf der A9 zwischen Großkugel und Schkeuditzer Kreuz diese Woche

von · 24. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. 10010110 sagt:
    21. November 2025 um 22:53 Uhr

    Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme durch eine angepasste Fahrweise […]

    Haha, guter Witz.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert