Spursperrungen auf der A9 zwischen Großkugel und Schkeuditzer Kreuz diese Woche

Vom 24.11.2025, von ca. 07:00 Uhr, bis zum 27.11.2025, ca. 15:00 Uhr, kommt es in Fahrtrichtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Großkugel und dem Schkeuditzer Kreuz zu Einschränkungen durch Fahrstreifensperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Grund dafür sind nach Angaben der Autobahn GmbH Instandsetzungsarbeiten.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme durch eine angepasste Fahrweise in den Bereichen der Einschränkungen, um die eigene und die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu gewährleisten.