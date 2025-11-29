Du bist Halle

Sven Schulze bleibt CDU-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt und bemängelt zu wenig Rückhalt durch die Bundesregierung

von · 29. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

3 Antworten

  1. hgp sagt:
    29. November 2025 um 16:20 Uhr

    Schulze fehlt Charisma. Er wirkt eher dröge. Von ihm geht, soweit ich bisher erkennen kann, kein positives Aufbruchssignal für das LSA aus. Hinzu kommt, dass die LSA CDU ziemlich zerstritten ist.
    2026 wird düster!

    Antworten
  2. Hans-Karl sagt:
    29. November 2025 um 16:33 Uhr

    Wieso sollte denn die Bundesregierung eine Landespartei der CDU unterstützen? Das dürfte doch wohl an der Demokratie vorbei gehen.

    Antworten
  3. Rat des Kreises sagt:
    29. November 2025 um 17:07 Uhr

    Warum sollte man Verlierer auch knapp vor kurz noch mal austauschen. Die gehen sang und klanglos unter und werden nie wieder erwähnt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert