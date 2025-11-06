Du bist Halle

Therapeut auf vier Pfoten: Domino hat seine Ausbildung zum Therapiebegleithund in der Psychiatrie der Unimedizin halle gestartet

von · 6. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert