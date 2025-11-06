Von Skizzen, Brüchen und Knotenpunkten: Spoken-Word-Künstlerin Jasmin Brückner veröffentlicht erste Textsammlung

Mit KONTUR erscheint am 7. November 2025 die erste Textsammlung der halleschen Spoken-Word-Künstlerin Jasmin Brückner. Die Veröffentlichung wird im Rahmen einer Konzertlesung um 20:30 Uhr im Gründer:innenhaus Steiler Berg gefeiert – eingebettet in das derzeit stattfindende Wir-Festival in Halle (Saale).

In KONTUR vermisst Brückner poetisch die Grenzlinien des Eigenen – zwischen Fremdbestimmung und Selbstverortung. Ihre Texte bewegen sich zwischen Erzählung und Spoken Word, zwischen Skizzen, Brüchen, Knotenpunkten und losen Enden. Sie fragt, welche Linien bleiben, wenn vorgegebene Konturen an Bedeutung verlieren. Dabei bleibt ihre Sprache stets introspektiv, suchend und nah am Menschen.

Jasmin Brückner ist freischaffende Spoken-Word-Künstlerin, Texterin und Workshopleiterin für kreatives und biografisches Schreiben. Seit 2017 steht sie auf großen und kleinen Bühnen, tritt bei Poetry Slams, Spoken-Word-Events und Konferenzen auf. 2024 wurde sie zur Stadtmeisterin im Poetry Slam von Halle gekürt.

Spoken Word ist eine performative Literaturform zwischen Poesie, Performance und Bühnenkunst – das gesprochene Wort steht im Mittelpunkt. Diese Texte verbinden sprachliche Präzision mit emotionaler Präsenz und entstehen im Spannungsfeld von Lyrik, Prosa und persönlicher Erzählung. Mit KONTUR bringt Brückner diese Form nun von der Bühne aufs Papier.