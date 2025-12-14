Unfall zwischen Straßenbahn und PKW am Steintor
Am Sonntagvormittag gegen 9.25 Uhr hat sich in der Großen Steinstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Straßenbahn der Linie 95 ist mit einem abbiegenden PKW zusammengestoßen, verletzt wurde niemand. Der Straßenbahnverkehr vom Marktplatz Richtung Steintor war für 40 Minuten blockiert.
Von wo nach wo ist der PKW denn abgebogen?
Man sieht nicht mal einen Kratzer an der Bahn.
Aus der Stur-Straße nach links. Wie sonst. Warst du schon mal in Halle?
Die gesamte Front der Bahn ist beschädigt.
Fielmann öffnet morgen 9 Uhr, wenn du es heute nicht mehr schaffst.
Wie sonst? Es gibt mehrere Möglichkeiten: Vom Franzosenweg/Parkplatz kommend links rum oder geradeaus, vom Steintorplatz kommend links auf den Parkplatz, aus der Stur-Straße geradeaus …
Und jetzt wo du es sagst, sehe ich tatsächlich eine kleine Delle vorne in der Bahn. Wie sagte der schwarze Ritter in „Ritter der Kokosnuss“: „Das ist nur ein Kratzer.“ 😆
Meine Fresse….was saß denn da für ne Blindschleiche am Steuer des PKW?
Wenn ich schon die vorgeschriebene Fahrtrichtung ignoriere beim Abbiegen aus der Ludwig Stur Straße, dann schaue ich aber wenigstens vorher hin ob ich das auch wirklich schaffe und da garantiert nichts kommt.
Möglicherweise Du.
Der kam nicht aus der Luwo.
Aha.
Es hört einfach nicht auf! Schon wieder..