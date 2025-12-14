Unfall zwischen Straßenbahn und PKW am Steintor

Am Sonntagvormittag gegen 9.25 Uhr hat sich in der Großen Steinstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Straßenbahn der Linie 95 ist mit einem abbiegenden PKW zusammengestoßen, verletzt wurde niemand. Der Straßenbahnverkehr vom Marktplatz Richtung Steintor war für 40 Minuten blockiert.

Artikel Teilen: