Du bist Halle

Unfall zwischen Straßenbahn und PKW am Steintor

von · 14. Dezember 2025

8 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:41 Uhr

    Von wo nach wo ist der PKW denn abgebogen?
    Man sieht nicht mal einen Kratzer an der Bahn.

    Antworten
    • Hallenser sagt:
      14. Dezember 2025 um 15:13 Uhr

      Aus der Stur-Straße nach links. Wie sonst. Warst du schon mal in Halle?

      Die gesamte Front der Bahn ist beschädigt.

      Fielmann öffnet morgen 9 Uhr, wenn du es heute nicht mehr schaffst.

      Antworten
      • 10010110 sagt:
        14. Dezember 2025 um 21:10 Uhr

        Wie sonst? Es gibt mehrere Möglichkeiten: Vom Franzosenweg/Parkplatz kommend links rum oder geradeaus, vom Steintorplatz kommend links auf den Parkplatz, aus der Stur-Straße geradeaus …

        Und jetzt wo du es sagst, sehe ich tatsächlich eine kleine Delle vorne in der Bahn. Wie sagte der schwarze Ritter in „Ritter der Kokosnuss“: „Das ist nur ein Kratzer.“ 😆

        Antworten
  2. Kraftradler sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:47 Uhr

    Meine Fresse….was saß denn da für ne Blindschleiche am Steuer des PKW?

    Wenn ich schon die vorgeschriebene Fahrtrichtung ignoriere beim Abbiegen aus der Ludwig Stur Straße, dann schaue ich aber wenigstens vorher hin ob ich das auch wirklich schaffe und da garantiert nichts kommt.

    Antworten
  3. 🤔🤔🤔 sagt:
    14. Dezember 2025 um 16:32 Uhr

    Der kam nicht aus der Luwo.

    Antworten
  4. Leona sagt:
    14. Dezember 2025 um 16:35 Uhr

    Es hört einfach nicht auf! Schon wieder..

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert