In sechseinhalb Stunden von Halle (Saale) nach Paris: neue ICE-Verbindung in Betrieb genommen

von · 14. Dezember 2025

  1. Realität sagt:
    14. Dezember 2025 um 09:48 Uhr

    Oh schön ,da können wir jeden Tag nach Paris fahren !
    Da brauchen wir ja die innerdeutschen Strecken nicht mehr!

  2. Zwegat sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:09 Uhr

    In anderen Ländern gibt es vollautonomen Individualverkehr und im besten Deutschland aller Zeiten freut man sich, wenn die alte Bimmelbahn mit ausgefallenener Klimaanlage mal nicht mehr als 20 Minuten Verspätung hat. Herrlich.

  3. Darfdochwohlnichtwahrsein sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:20 Uhr

    Die „verspätete Bereitstellung“ in Berlin ist nichts ungewöhnliches – dass die Bahn überhaupt noch in der Lage ist, einen Zug auf die Schienen zu bringen, wundert mich ehrlich gesagt! Entweder fehlt Personal, Waggons oder die Loks fahren nicht auf Grund der Witterung….

  4. Gedanke sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:39 Uhr

    Stark.
    Finde ich Super.

  5. Silvia sagt:
    14. Dezember 2025 um 12:13 Uhr

    Tatsächlich musste ich gerade etwas schmunzeln. Die Zeitangabe ist „Theorie/Wunsch“… die Praxis/Realität wird wohl leider anders sein. Nichts desto trotz finde ich eine Direktverbindung von Halle nach Paris super (wenn dann auch der Preis passt und nicht überteuert ist☺️).

  6. horst sagt:
    14. Dezember 2025 um 12:59 Uhr

    Paris kommt Wien geht

  7. Trés bien sagt:
    14. Dezember 2025 um 14:33 Uhr

    Bonjour Paris!
    Bitte zahlreich einsteigen, damit Halle als Halt nicht wieder gestrichen wird. Hoffentlich überlebt die Verbindung unser kaputt gespartes Netz.

  8. einhaneuer sagt:
    14. Dezember 2025 um 16:28 Uhr

    Mit oder mitohne Verspätungen?

  9. Langzeitbeobachter sagt:
    14. Dezember 2025 um 16:41 Uhr

    Danke an den OB Alexander Vogt . In Strasbour tätig, ist er mit den Vorzügen von SNCF für viele Nutzergruppen zB, Ü 60/65 vor Einführung durch die DB, vertraut . Ich nutze jahrelang, sehr viel die Verbindung Halle =>Strasbourg => Paris => Lyon=> Avignon=>Perpignan =>Spanien. Preislich und zeitlich sowie Nerven sparend ist die Nutzung der Schiene nicht zu übertreffen. Und man sieht viel, trifft Bekannte und Freunde.. Meine letzten Fahrkarten Halle => Strasbourg, betrugen 29 € ( mit meine Ermäßigungen). Halle=> Avignon 64 €.
    Da komme ich mit dem Auto gerade von Halle nach Erfurt. Die TGV fahren teilweise ü 330 km/h sind bequemer und pünktlich..

  10. Mitleser sagt:
    14. Dezember 2025 um 18:43 Uhr

    Hat mal jemand ein Blick auf die Gegenrichtung heute geschaut…
    Glaube wir sind schon bei 1:20h Verspätung 🫠

  11. Bahnfan sagt:
    14. Dezember 2025 um 20:41 Uhr

    Als Triebzug für die 1. Fahrt für die neue Verbindung kam der Tz 710 „Ansbach“ (Indienststellung: 9. Januar 2012), der Baureihe 407 (Velaro D) von Siemens zum Einsatz. Gebaut im Siemenswerk Krefeld-Uerdingen. Weitere Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_407

  12. Robert sagt:
    14. Dezember 2025 um 22:12 Uhr

    Und was kostet der Spaß ? Wer kein Geld hat ist zu Fuß besser bestellt .

