13.12. / “ACAB-Day”: Kundgebung und Demonstration in Halle – Plakate am Polizeirevier

von · 14. Dezember 2025

37 Antworten

  1. Darfdochwohlnichtwahrsein sagt:
    14. Dezember 2025 um 07:28 Uhr

    VOLT hatte daneben einen Stand aufgebaut, anscheinend taucht VOLT überall da auf, um auch noch die „kleinste“ Stimme für sich zu erhaschen. Die beiden VOLT-Raabe-Brüder habe ich nicht gesehen, was mich verwundert hat… Wenn eine Kleinstpartei bei derartigen „Solinetzwerken“ dabei sein „will/muss“, ist sie für mich unwählbar! In Skandinavien beschäftigt sich VOLT mit wirklichen politischen Problemen, in Halle (Saale) mit Kinderkram und Firlefanz. Aber so treten die Raabe-Brüder auch in den Ausschüssen auf, immer grinsend und feixend mit den angeschleppten Zuschauern, eine wirklich ernstzunehmende Politik ist mit den beiden Clowns nicht zu machen.

    Antworten
  2. Opas gegen Links sagt:
    14. Dezember 2025 um 08:41 Uhr

    Unter dem Motto ,,Wir dürfen alles, die anderen dürfen nichts“…Diese scheinheilige Doppelmoral verdeutlicht, wie linker Hass und linke Gewalt beim Establisment offensichtlich akzeptiert ( und durch Hass und Hetze gefördert) werden.Wer so agiert, kann wenig Mitgefühl erwarten, wenn die Gewalt ihn plötzlich selbst trifft.

    Antworten
  3. AgD sagt:
    14. Dezember 2025 um 09:23 Uhr

    In unserem Untersückungsregime (TM der AfD) wird also jedem noch so abstrusen und gesellschaftsfeindlichen Idioten eine Bühne geboten. Aber der Staat ist ja so repressiv.

    Ich kann über solche Clowns nur lachen.

    Antworten
  4. was für eine Überraschung sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:03 Uhr

    Weimarer Republik, Himmler … Die Rolle der Volkspolizei und anderer staatlicher Sicherheitsorgane in der DDR haben sie natürlich nicht beanstandet.

    Antworten
  5. Zappelphillip sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:24 Uhr

    Deutschland hat ein Linkenproblem ..

    Antworten
  6. 10010110 sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:38 Uhr

    So viel Blödsinn in einem Artikel – ich glaube, ich habe gerade mehrere Hirnzellen verloren. 🤦‍♀️

    Schon allein, dass die Initiatoren zwischen einer „herrschenden Klasse“ und „Arbeitern“ unterscheiden, ist ein grundsätzlicher Fehler in der Prämisse. Ich könnte jetzt den ganzen Inhalt auseinandernehmen, aber da wäre ich den ganzen Sonntag damit beschäftigt, und dafür ist mir meine Zeit zu wertvoll.

    Antworten
    • Rentner sagt:
      14. Dezember 2025 um 14:26 Uhr

      Arbeiter nennen die sich? Besser passt Stützen Empfänger für die Gestalten!

      Antworten
    • Zapp sagt:
      14. Dezember 2025 um 15:02 Uhr

      Es ist auch bezeichnend, dass eine Aussage wie „ACAB = All cops are bastards = Alle Polizisten sind Bastarde“ nicht als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit juristisch verfolgt wird. Das zeigt einem doch sehr deutlich, wie Deutschland als Staat einzuschätzen und zu bewerten ist.

      Warum wurde niemand festgenommen?
      Wo war der Hubschrauber mit dem Generalbundesanwalt?

      Antworten
  7. Seltener Gast sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:16 Uhr

    Ich wünsche allen Polizisten, die in der heutigen Zeit, bei schlechter Besoldung, jede noch so sinnlose Demonstration beschützen, friedliche Weihnachten und ein bisschen Zeit mit ihren Familien.

    Antworten
  8. Miraculix sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:25 Uhr

    Das Gewaltmonopol des Staates ist in Art 20 GG legitimiert. Ich bin froh, dass es in diesem im Niedergang begriffenen Land noch Einsatzkräfte gibt, die zuverlässig ihren Dienst verrichten und sich mit Verbrechern und marodierenden Horden rumärgern.

    Ein Hoch auf unsere Polizei!

    Antworten
    • Mau C. Bong sagt:
      14. Dezember 2025 um 15:08 Uhr

      Sie darf nicht kritisiert werden. Proteste sind zu unterbinden und Aufwiegler aus dem Volkskörper zu entfernen. Die Genossen in Uniform dienen dem Wohl der Gemeinschaft, dem Frieden und der Partei.

      Antworten
  9. Kevin S. sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:30 Uhr

    Als Antwort darauf wurde der Aufbau von Selbstschutzstrukturen im Stadtteil propagiert. Diese sollten gemeinsam organisiert werden, sich an den Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter orientieren und einen Schutz bieten, der nicht auf staatlicher Repression beruhe.

    Also kaufe sich jeder eine Waffe und nehme sein Recht/oder was als solches empfunden wird selbst in die Hand?

    Oder richten wir eine Gruppe ein, die bewaffnet ist und das Recht durchsetzt, aber nicht Polizei heißt?

    Oder bezahle ich einfach ein gewisses Geld, zum Schutz, damit ich in Ruhe gelassen werde?

    Antworten
  10. Johann sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:52 Uhr

    Diese Gruppen, die sich „solidarisch“ nennen, verbreiten Hass und Hetze und merken es nicht einmal. Sie betreiben auch keine Ideologiekritik oder Machtkritik, sondern einfach nur platten Nonsens und Sprechblasen.

    Antworten
  11. Pressesprecher sagt:
    14. Dezember 2025 um 13:30 Uhr

    Zum Thema Kameraüberwachung kann man sich gern mal in GB kundig machen, da ist das hier noch Pillepalle. Und kollektiver Selbstschutz, wie soll das funktionieren? Auf freiwilliger Basis? Wer bezahlt die Akteure, nach welchen Grundsätzen sollen sie handeln, wie werden sie organisiert, welche strafrechtlichen Befugnisse haben sie, wenn, überhaupt? Wer soll sie ausrüsten, schulen, anleiten? Wird eine Organisation wie die der SA als Hilfspolizei angestrebt? Bisher alles unausgegorene Hirngespinste, ohne rechtliche, finanzielle und versicherungsrechtliche (sehr wichtig!) Deckung. Da wird mancher wohl seines lebens nicht mehr froh werden, wenn die Kosten mal offengelegt sein sollten

    Antworten
  12. Klartext sagt:
    14. Dezember 2025 um 13:37 Uhr

    Das sind Vermehrung von Hass und Hetze, böse Spaltung der Gesellschaft und hochgebauschte Unterstellungen gegenüber Polizei, Demokratie und Verfassung. Polizisten leisten ihren Eid darauf und werden mit diesem ACAB-Day allesamt über einen Kamm geschoren, beschmutzt, unter Generalverdacht und an den Pranger gestellt. Einzelne Vorfälle im Dienst werden von den Veranstaltern öffentlichkeitswirksam zur Legitimation von Anarchie, Selbstjustiz und Gewalt genutzt. Ich wünschte, die meisten Beobachter artikulieren das auch so und die Veranstalter und Freunde des Events hätten mal Kontakt mit Polizei und Staatssicherheit der DDR gehabt, aber offenbar sind diese Demonstranten ja in einer guten und sicheren Zeit aufgewachsen. – Ich danke allen Einsatzkräften, die sich stillschweigend diese Demo antun mussten und allen Polizisten, die sich entschieden haben, den Diensteid zu leisten. Für die Demonstranten: Niveau ist keine Creme!

    Antworten
  13. Kommentator sagt:
    14. Dezember 2025 um 14:22 Uhr

    Diesen zusammengerührten Stuss kann man nicht für voll nehmen. Wer sich normal benimmt und auftritt hat keinen Stress mit der Justiz.

    Antworten
  14. tja sagt:
    14. Dezember 2025 um 17:08 Uhr

    Das „Solidaritätsnetzwerk“ hat unironisch die gereichten Hände in seinem Logo, wie man sie noch von der SED kennt. Wenn es keine Astroturf-Bewegung aus dem Kreml ist, dann dient sie auf jeden Fall seinen Zielen, politische Zwietracht im Feindesland zu säen.

    Antworten

