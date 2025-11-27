Du bist Halle

Unfall zwischen Straßenbahn und PKW im Böllberger Weg / Kreuzung Torstraße

von · 27. November 2025

3 Antworten

  1. V8 sagt:
    27. November 2025 um 12:59 Uhr

    Jeden Tag dasselbe! Entweder sind die PKW Fahrer unaufmerksam oder die Tram Fahrer!

    Antworten
  2. Oliver Kittler sagt:
    27. November 2025 um 13:04 Uhr

    Erneute Blecharbeiten für die Jungs aus der Werkstatt

    Antworten
  3. 10010110 sagt:
    27. November 2025 um 13:14 Uhr

    Sieht so ein bisschen aus wie „ich fahre noch mal schnell bei roter Ampel vor der Straßenbahn durch“ – typisch arroganter Autofahrer halt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert