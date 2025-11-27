Unfall zwischen Straßenbahn und PKW im Böllberger Weg / Kreuzung Torstraße
An der Kreuzung Torstraße, Böllberger Weg hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ereignet. Verletzt wurde niemand.
Für eine Stunde war kein Straßenbahnverkehr der Linie 1 zwischen Rannischen Platz und Südstadt in beiden Richtungen möglich.
Jeden Tag dasselbe! Entweder sind die PKW Fahrer unaufmerksam oder die Tram Fahrer!
Erneute Blecharbeiten für die Jungs aus der Werkstatt
Sieht so ein bisschen aus wie „ich fahre noch mal schnell bei roter Ampel vor der Straßenbahn durch“ – typisch arroganter Autofahrer halt.