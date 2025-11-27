Unfall zwischen Straßenbahn und PKW im Böllberger Weg / Kreuzung Torstraße

An der Kreuzung Torstraße, Böllberger Weg hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ereignet. Verletzt wurde niemand.

Für eine Stunde war kein Straßenbahnverkehr der Linie 1 zwischen Rannischen Platz und Südstadt in beiden Richtungen möglich.