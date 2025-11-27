Petition gegen Fusion der IGS Am Steintor und KGS Hutten gestartet – Stadt will Schulen zusammenlegen, Stadtrat soll im Dezember beschließen

In seiner Dezember-Sitzung soll der hallesche Stadtrat die Fusion der beiden Gesamtschulen IGS.Halle Am Steintor und KGS „Ulrich von Hutten“ ab dem kommenden Jahr zu einer einzigen Schule mit zwei Standorten beschließen. Eltern, Schüler und Lehrkräfte haben deshalb eine Petition gegen die Pläne gestartet und erhalten Unterstützung vom StadtElternRat Halle (STER).

Zur Petition: https://www.openpetition.de/petition/online/erhalt-der-beiden-gesamtschulen-in-halle

Kernforderungen der Petition

1. Erhalt der IGS.Halle Am Steintor und der KGS Hutten als eigenständige Schulen.

2. Weiterführung der KGS Hutten als vierzügige integrierte Gesamtschule (IGS).

3. Keine Entscheidung ohne die Beteiligung von Eltern, Schülern und Lehrkräften.

4. Mehr bedarfsgerechte Plätze in der Schulform Gesamtschule, damit alle Kinder einen Platz erhalten.

„Wir sagen NEIN zur geplanten Fusion der Schulen IGS.Halle Am Steintor und KGS Hutten. Jede Schule soll eigenständig bleiben, um den Bedürfnissen der Kinder und Familien gerecht zu werden“, so die Sprecher der Petition. Der STER betont: Gesamtschulen sind ein Garant für soziale Chancengerechtigkeit. Wissenschaftliche Studien belegen, dass integrierte Gesamtschulen soziale Ungleichheiten reduzieren und den Übergang in weiterführende Bildungsgänge chancengleich gestalten.

„Vorerst firmiert dieser Schulverbund in der Aufnahmesatzung als IGS „Steintor/ Hutten“. Die Namensgebung stellt ein identitätsstiftendes Element der zusammenwachsenden Schulgemeinschaft dar“, heißt es von der Stadtverwaltung. „Daher soll die Schulgemeinschaft einen Schulnamen erarbeiten, durch die Gesamtkonferenz gemäß § 64 Abs. 3 SchulG LSA beschließen lassen und dem Schulträger vorschlagen.“