USV Halle mit Indoor-Weltbestleistung im Zehnkampf

Am Wochenende des 8. und 9. November fand in Halle der 29. Jedermann-Zehnkampf (JMZK) des USV-Halle mit über 140 Aktiven statt, ein sportliches Highlight für alle und jeden, die die Faszination des Zehnkampfs einmal selbst erleben möchten. Das Besondere, der Wettkampf wird in der Halle ausgetragen und bietet damit eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Vielseitigkeit eines Zehnkampfes unabhängig von Wind und Wetter zu erfahren. So stand der Spaß an der Bewegung, das gemeinsame Erleben und die Freude an sportlicher Vielseitigkeit im Mittelpunkt des Wochenendes.

Teilnehmen konnten alle ab 18 Jahren und ausdrücklich auch Frauen, die bisher im regulären Wettkampfbetrieb sonst keinen Zehnkampf absolvieren dürfen. Dies ändert sich nun zunehmend.

Ein sportliches Glanzlicht setzte in diesem Jahr Geraldine Finegan (W60) aus Irland. Sie ergänzte ihren bestehenden Freiluft-Weltrekord im Zehnkampf der Altersklasse W55 mit einer neuen Indoor-Weltbestleistung der Frauen über 60Jahre und erreichte phantastische 7789 Punkte. Zudem verbesserte sie den irischen Rekord über 60 Meter Hürden auf beeindruckende 10,46 Sekunden eine außergewöhnliche Leistung, die das Publikum begeisterte.

Neben diesen herausragenden sportlichen Momenten überzeugte der 29. Jedermann-Zehnkampf vor allem durch seine herzliche Atmosphäre, den Teamgeist der Teilnehmenden und die mitreißende Stimmung in der Halle.

Im kommenden Jahr steht ein ganz besonderes Jubiläum bevor, der 30. Jedermann-Zehnkampf des USV-Halle. Zum runden Geburtstag sind bereits jetzt besondere Überraschungen und Aktionen geplant, auf die sich alle Sportbegeisterten freuen dürfen.