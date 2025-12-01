Halles Flossenschwimmer überzeugen beim Leipziger Sprintpokal

Der USV Halle hat beim traditionsreichen Leipziger Sprintpokal ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. In einem internationalen Teilnehmerfeld mit über 300 Athletinnen und Athleten aus mehreren Nationen präsentierte sich das Team in Topform und sicherte sich zahlreiche Spitzenplätze sowie beeindruckende Ergebnisse.

„Wir wussten, dass die Mannschaft gut trainiert hat – wir wussten aber nicht, ob sie auch heute zeigen kann, was in ihnen steckt“, freuten sich die Trainer nach dem Wettkampf. Schon vor drei Wochen hatten die drei Leistungsträger Paul, Felix und Elias beim Rostocker Pokal ihre gute Form unter Beweis gestellt. Nun galt für sie und die anderen, ihre aktuellen Leistungen zu bestätigen und abzurufen – das gelang eindrucksvoll.

Hervorzuheben ist Parsa Heidari (Jg. 2001), der in der Altersklasse A über 50 m Bi-Fins mit einer Zeit von 21,26 Sekunden glänzte. Auch über 100 m Bi-Fins zeigte er seine Klasse und schlug mit 00:47,32 Minuten an. Damit sicherte sich Parsa in der Gesamtwertung einen starken 3. Platz, nur geschlagen von zwei Nationalmannschafts-Athleten aus Leipzig und Erfurt. „Ich habe alles gegeben – die Stimmung hier war einfach großartig“, sagte Heidari nach seinem Rennen.

Schneller bei den Bi-Fins Strecken bei dieser Veranstaltung, war lediglich Teamkollege Paul Gaudig. Er dominierte mit dieser Leistung auch seine Altersklasse und war in der Kategorie II männlich nicht zu stoppen. Mit 21,19 Sekunden über 50 m Bi-Fins. „Das war mein Ziel – und ich bin mega happy, dass es geklappt hat“, strahlte Paul nach seinem Triumph. Damit konnte er sich schonmal vor ab für die Jugend-WM und die Jugendnationalmannschaft präsentieren.

Doch auch die anderen Sportler*innen machten einen tollen Job. Auch Felix Baumbach (Jg. 2008), der eigentlich auf den längeren Strecken ich wohl fühlt, überzeugte mit starken Zeiten auf den Sprint-Strecken und landete bei der Gesamtwertung in seine Altersklasse in den Top Ten. Elias Koch hat nach seinem bestandenen Abitur in der letzten Saison nochmal einen anderen Fokus in dieser Saison. Neben seinem Studium schafft er es trotz hartem Semesterplan regelmäßig zu trainieren. Ziel ist die Qualifikation für die WM der Universitäten im Juni 2026. Als Sprinter fühlte er sich in Leipzig pudelwohl, musste allerdings aufgrund seiner Nervosität noch einige Abstriche machen. Mit seinen Zeiten hat er seinen festen Platz im Endlauf und schwimmt hier gut mit.

Die jungen Flossenschwimmer des USV Halle standen ihren älteren Teamkameraden in nichts nach und zeigten, dass auch in Zukunft mit dem USV Halle zu rechnen ist. Jakob Reinicke (Jg. 2011) und Tim Frenzel (Jg. 2011) lieferten sich ein packendes Duell in ihrer Altersklasse. Am Ende reichte es für Platz 4 und 5. Beide schwammen sie das erste Mal mit einer Wettkampf-Monoflosse und erreichten persönliche Bestzeiten. Mit ihren Zeiten brauchen sich die beiden in der Trainingsgruppe nicht zu verstecken und können als gute Trainingspartner glänzen.

„Ich war am Start total nervös, aber dann habe ich einfach Gas gegeben“, erzählte Jakob mit einem breiten Grinsen. Tim ergänzte: „Das war mein schnellstes Rennen bisher – ich will noch schneller werden!“ Die Trainerin lobte die Nachwuchsgruppe ausdrücklich: „Unsere Jüngsten haben heute gezeigt, dass sie nicht nur mithalten, sondern auch für Überraschungen sorgen können. Das ist die Basis für die nächsten Jahre.“

Mit mehreren Podiumsplätzen und starken Punktzahlen gehört der USV Halle zu den erfolgreichsten Teams des Leipziger Sprintpokals 2025. Die Ergebnisse unterstreichen die hervorragende Arbeit des Vereins und lassen auf weitere Erfolge bei kommenden Wettkämpfen hoffen.

„Das war ein perfekter Tag für uns – jetzt schauen wir nach vorn“, fasste der Trainer zusammen. Bereits nächstes Wochenende heißt es für die Jüngsten (11 Jahre und jünger) beim Nikolausschwimmen, Flossen an und Turbo eingeschaltet!