Weihnachtskonzert mit Kathy Kelly in der Konzerthalle Ulrichskirche am 19. Dezember

Die Vorweihnachtszeit in Halle bekommt in diesem Jahr einen besonders glanzvollen musikalischen Höhepunkt: Am Freitag, den 19. Dezember 2025, gastiert Kathy Kelly mit ihrem Programm „Das Weihnachtskonzert“ in der stimmungsvollen Konzerthalle Ulrichskirche.

Die langjährige Produzentin und Frontfrau der weltberühmten „The Kelly Family“ lädt das Publikum auf eine zweistündige musikalische Reise ein, die eine willkommene Auszeit von der Hektik des Alltags verspricht. In einer Zeit, die von Schnelligkeit und Unruhe geprägt ist, möchte Kathy Kelly als „guter Geist“ und „ruhiger Pol“ mit ihrer Musik einen Moment der Besinnlichkeit schaffen.

Von Klassikern bis zu modernen Hits

Das Konzert, das Teil einer auf sechs Städte in Deutschland limitierten Tournee ist, bietet eine zauberhafte Mischung aus zeitlosen Weihnachtsklassikern und modernen Titeln.

Zu erwarten sind herzergreifende Interpretationen traditioneller Lieder, die den Inbegriff des Weihnachtszaubers darstellen, darunter „Stille Nacht“, „Leise rieselt der Schnee“ oder „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“. Gleichzeitig beweist Kathy Kelly ihre musikalische Vielfalt, indem sie auch moderne Weihnachtshits wie „Last Christmas“ und „Mary Boy Child“ von Boney M. in ihr Repertoire aufnimmt und so für eine frische, festliche Note sorgt.

Einzigartige Atmosphäre in der Ulrichskirche

Die Konzerthalle Ulrichskirche, eine spätgotische, zweischiffige Hallenkirche, die für ihre hervorragende Akustik bekannt ist und seit 1976 als städtische Kultureinrichtung dient, bietet den idealen Rahmen für dieses festliche Ereignis. Die historische und architektonisch einzigartige Kulisse verspricht eine warme und einladende Atmosphäre, die Kathy Kellys bezaubernde Stimme und ihre musikalische Botschaft perfekt zur Geltung bringt.

Foto Göttlicher Entertainment