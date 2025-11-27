Zwei Autos kollidierten in der Trothaer Straße – TÜV bei einem Pkw war gefälscht

Im Kreuzungsbereich der Trothaer Straße und Köthener Straße kollidierten gestern um 16:40 Uhr zwei Pkw. Personen blieben durch den Verkehrsunfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weiterhin wurde festgestellt, dass bei einem der unfallbeteiligten Autos eine falsche TÜV-Plakette am Kennzeichen angebracht war. Die Nummernschilder wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt. Gegen den 52-jährigen Mann wird gegen Urkundenfälschung ermittelt.