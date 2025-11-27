ÖPNV-Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt übergeben Tarifforderungen an die Arbeitgeber

Am Donnerstag hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr (TV-N) an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) in Halle (Saale) übergeben.

Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben aus ganz Sachsen-Anhalt haben aus diesem Anlass einen kleinen Demonstrationszug durchgeführt. Gerufen wurde unter anderem “Ohne uns kein Verkehr”, “Entlastung für Alle”, “Weil wir es Wert sind” und “Wir stellen Weichen, 35 reichen”. Durch den Grinch wurden die Forderungen in den KAV-Briefkasten in der Merseburger Straße gesteckt.

In den nächsten Wochen stehen nun die Tarifverhandlungen an. Dann wird sich auch entscheiden, ob es zu Streiks kommt.

Forderungen: 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, 6 Tage Prüfungsvorbereitung für Azubis, Mehr für Zuschläge nachts und am Wochenende, Ruhezeit von mindestens 12 Stunden zwischen den Schichten, 500 Euro Vorteil im Jahr für ver.di-Mitglieder.

