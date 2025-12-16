Zwei Deutsche Rockpreise 2025 für hallesche Musiker

Am Wochenende wurden in Siegen/NRW die diesjährigen Deutschen Rock&Pop-Preise in über einhundert Kategorien verliehen. Der hallesche Liedermacher und Sänger Paul Bartsch und die Musiker seiner Band durften dabei gleich zwei Erste Preise entgegennehmen. Ihr im Sommer erschienenes Album „Gemeinsame Sache – Live im Objekt 5“ wurde als bestes Folkrock-Album des Jahres ausgezeichnet. Für die Gestaltung der Doppel-LP gab es zudem die Anerkennung für das beste Booklet samt Inlaycards.

Der undotierte Deutsche Rock&Pop-Preis wird seit 43 Jahren vom Deutschen Rockmusikerverband DRMV und der Deutschen Pop-Stiftung verliehen; die Entscheidung über die Preisträger trifft eine Fachjury.

*Bartsch&Band* immer aktuell unter www.zirkustiger.de