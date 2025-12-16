JuLis wollen Landesregierung platzen lassen – Liberale Nachwuchsorgansiation fordert unter anderem Reduzierung von Ministerien und Auflösung des Landesverwaltungsamtes

Fünf Jahre nach der Corona-Pandemie ist diese am heutigen Dienstag wieder Thema im Landtag von Sachsen-Anhalt. Es geht um das sogenannte „Corona-Vermögen.“ Dagegen protestieren die Jungen Liberalen (JuLis). „Wir sind an dieser Stelle nicht mehr dazu bereit, eine Landesregierung mitzutragen, die eine solide Finanzpolitik durch undurchsichtige Taschenspielertricks ersetzt! Für eine „geräuschlose“ Regierungsarbeit die Überzeugung von soliden Finanzen über Bord zu werfen, halten wir für einen fatalen Fehler“, heißt es in einer Erklärung.

„Wir fordern daher klar alle Vertreter der Landtagsfraktion der Freien Demokraten auf, neue Schuldenberge abzulehnen. An gleicher Stelle drücken wir unserem JuLi-Landtagsabgeordneten Konstantin Pott unsere Unterstützung dafür aus, dass er im Landtag gegen dieses Schuldenpaket stimmt, und fordern die Landtagsfraktion in Gänze auf, seinem Beispiel zu folgen!“

Aus diesem Grund machen die JuLis einige Vorschläge, wie Geld gespart werden kann.

Auflösung des Landesverwaltungsamtes, noch 2026,

Auflösung von überflüssigen Landesbehörden,

Reduzierung der Ministeriumspressesprecher,

Umfassende Digitalisierung in der Landesverwaltung oder auch

Reduzierung der Anzahl der Staatssekretäre in den Ministerien des Landes.

„Die Verlängerung der Corona-Notlage entbehrt jeder sachlichen Realität, insbesondere darf dieses Sondervermögen nicht zu einem Fass ohne Boden werden, aus dem sich jedes Ministerium das Geld rausnimmt, was es mal eben braucht“, heißt es von den JuLis. „Notwendige Ausgaben des Landes müssen zurück in den Kernhaushalt des Landes und dürfen nicht länger auf Kosten von zukünftigen Generationen querfinanziert werden. Für uns als Junge Liberale steht fest, dass keine der Ausgaben, die nun noch über das Corona-Sondervermögen finanziert werden sollen, mit der abgeklungenen Corona-Pandemie in Verbindung stehen, und somit fehlt für eine Verlängerung der Corona-Notlage jegliche Grundlage.“