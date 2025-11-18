Du bist Halle

457,7 kg Haushaltsabfälle pro Kopf im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt eingesammelt

von · 18. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert