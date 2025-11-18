Wegen Sperrungen zum Weihnachtsmarkt: Nachtbuslinien 91 und 97 halten nicht am Marktplatz

Am Dienstag, 25. November 2025, eröffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Halle (Saale). Aufgrund der damit verbundenen Verkehrseinschränkungen im Bereich des Marktplatzes leitet die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, ihre Nachtbuslinien 91 und 97 bis voraussichtlich 23. Dezember 2025 um. In diesem Zeitraum fahren beide Linien nicht die Haltestellen Marktplatz (Steig A/B) und Franckeplatz (Steig A/B) an. Fahrgäste am Marktplatz können alternativ an der Haltestelle Hallmarkt (Steig B) ein- oder aussteigen. Am Franckeplatz (Steig A/B) halten die Buslinien ersatzweise an den Steigen F und E. Zusätzlich passt die HAVAG teilweise die Fahrzeiten der Buslinien 91 und 97 an, sodass es zu geringfügigen Abweichungen kommen kann.

Die Buslinie 91 in Richtung Am Steintor fährt ab Ankerstraße über Salzgrafenstraße zur Haltestelle Hallmarkt (Steig B), weiter über Glauchaer Platz zum Franckeplatz (Steig F) und anschließend auf dem regulären Linienweg. In Richtung Porphyrstraße fahren die Busse ab der Haltestelle Am Leipziger Turm über Franckeplatz (Steig E) und Glauchaer Platz zum Hallmarkt (Steig B), danach weiter auf dem gewohnten Linienweg.

Die Buslinie 97 in Richtung Ammendorf fährt ab Hermannstraße über die Ersatzhaltestelle Moritzburgring (Geiststraße/Ecke Moritzburgring) zur Haltestelle Hallmarkt (Steig B), weiter über Glauchaer Platz zum Franckeplatz (Steig F) und anschließend regulär. In Richtung Heide-Nord fahren die Busse ab Steinweg über Franckeplatz (Steig E) und Glauchaer Platz zum Hallmarkt (Steig B), weiter über Robert-Franz-Ring zur Haltestelle Moritzburgring (Steig A) und Neues Theater (Steig A), anschließend wieder regulär.