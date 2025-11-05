Du bist Halle

An der Oper in Halle (Saale) gibt es in der Adventszeit einen kleinen Weihnachtsmarkt

von · 5. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

6 Antworten

  1. Peter sagt:
    5. November 2025 um 11:12 Uhr

    Klingt interessant. Es ist begrüßenswert, wenn sich das Thema Weihnachtsmarkt mehr über die Stadt verteilt und sich nicht alle auf dem Marktplatz drängen. Zusätzliche kleinere Location, evtl. mit einem etwas anderen Focus => gerne.

    Antworten
  2. Ich bin da etwas skeptisch... sagt:
    5. November 2025 um 11:20 Uhr

    Welches konkrete Sicherheitskonzept kann man dort durchsetzen?

    Antworten
  3. PaulusHallenser sagt:
    5. November 2025 um 11:54 Uhr

    Mal schauen, ob die Herrschaften der Oper auf die Idee kommen, die Besucher des Weihnachtsmarktes als ihre Besucher zu deklarieren, um die eigenen Zuschauerzahlen nach oben zu puschen.

    Antworten
  4. Saftladen sagt:
    5. November 2025 um 12:41 Uhr

    Es gibt doch auch alkoholfrei tolle Idee‘n. Schade dass das immer auf der Strecke bleibt. Zumal viele Besucher diverser Weihnachtsmärkte motorisiert unterwegs sind.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert