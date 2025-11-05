Lichterskulptur „Bildung baut Brücken“ zum Lichterfest bringt fast 12.300 Euro

Mit einer Summe von 12.288,85 Euro hat der Lions-Club „August Hermann Francke“ das Ziel der diesjährigen Spendenaktion zum Lichterfest erreicht. Jedes Licht der Skulptur „Bildung öffnet Türen“ mit einem Euro Spende zu verbinden, sei dank der großartigen Unterstützung der Hallenserinnen und Hallenser gelungen, zog Club-Schatzmeister Bernard Michael Raubuch Bilanz.

Präsident Andreas Lange kündigte an, dass auch dieses Spendenergebnis vorwiegend in gute Bildungsprojekte fließen soll. In den nächsten Tagen entscheide der Club beispielsweise über die diesjährigen Preisträger des Wettbewerbs „Mit Bildung gewinnen“.

Seit Gründung des Clubs 2012 sind insgesamt bereits 200000 Euro gesammelte Spenden in Projekte geflossen.