Unbekannter bedroht in der Südstadt zwei Frauen mit einer Waffe

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr sind in der Brüsseler Straße in Halle (Saale) zwei Frauen mit einer mutmaßlichen Pistole bedroht worden. Eine Zeugin hatte das mitbekommen und die Polizei informiert.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später vor Ort ein und suchten sowohl den Tatort als auch das umliegende Gebiet ab. Der mutmaßliche Täter konnte jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden, informierte ein Polizeisprecher.

Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details, etwa zur Art des Gegenstands oder zu möglichen Hintergründen, können mit Verweis auf das laufende Verfahren derzeit nicht genannt werden. Offiziell sprechen die Beamten deshalb von einem Pistolenähnlichen Gegenstand.