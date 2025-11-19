Schüsse hallen durch die Dölauer Heide: Freitag findet die Hubertusjagd statt

Am Freitag wird in Halle (Saale) die nächste Drückjagd durchgeführt. Das sagte Stadtsprecher Drago Bock. Demnach stehen bei der “Hubertusjagd” vor allem Wildschweine und Rehe im Fokus.

Im gesamten vergangenen Jagdjahr wurden in der Saalestadt 356 Wildschweine 201 Rehe erlegt.