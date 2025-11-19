Du bist Halle

Schüsse hallen durch die Dölauer Heide: Freitag findet die Hubertusjagd statt

von · 19. November 2025

9 Antworten

  1. Robert sagt:
    19. November 2025 um 18:30 Uhr

    Wo ist das getötete Wild ? In den Geschäften sieht man nichts . Gönnt sich nur der Adel diesen Braten ? Auch das Jagen ist eine „Sportart “ nur für den Adel . Honecker ist auch gerne , mit seinen Genossen , zur Jagt gegangen .

    • Erhard sagt:
      19. November 2025 um 20:25 Uhr

      Garantiert nicht. Auf der Jagt war er nie.

      Und auch heute gehört erlebtes Wild nach einer Jagd zuerstmal dem Jäger. Der kann es selbst essen oder verkaufen. Extratipp: einen Jagdschein kann nahezu jeder machen

    • Kevin S. sagt:
      19. November 2025 um 20:35 Uhr

      Jagt ist mir Arbeit verbunden.
      Sehr viel Arbeit.

      Du bist für die Kontrolle und Zustand des Wildes zuständig.
      Das Schießen, ist der kleinste Teil.
      Vieles was du schießen musst, ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet (zb ein Wildschwein was jetzt noch braun ist). Alles was du geschossen hast, musst du durch den Tierarzt beschauen lassen.

      Das kostet Geld.
      Das kostet Zeit.
      Das kostet Nerven.

      Aber einen Jagdschein machen steht dir frei. Je nach Art, geht es bei ein paar hundert Euro los.

      Was das Fleisch angeht, nimm mit einem Jäger Kontakt auf. Die meisten sind nette Gesellen.

    • Ruuuhig meiner... sagt:
      19. November 2025 um 20:56 Uhr

      Wildbret findet man nicht in Trinkhallen oder am Kippenautomat.

    • MS sagt:
      19. November 2025 um 21:59 Uhr

      Auf dem markt steht öfters mal die Fleischerei Hädicke, die hat Wildgerichte im Angebot. Manche Gaststätten bieten was an. Und ganz ehrlich: Wieviel verwertbaren Fleischertrag erwarten sie denn von einem normalen Wildtier? Bei nem Reh ergibt das weniger als 10 kg Fleisch, bei nem Wildschwein vllt 25-40 ….

  2. MS sagt:
    19. November 2025 um 19:06 Uhr

    Finde ich fair von euch, dass ihr die Tiere hier vorwarnt.

  3. Chris sagt:
    19. November 2025 um 20:23 Uhr

    Einfach nur noch krank und widerlich, dass sowas immer noch passiert und die Tiere nicht einfach in Ruhe gelassen werden

  4. EberErlerger sagt:
    19. November 2025 um 20:32 Uhr

    Hübsche Tiere auf dem Bild, die würde ich gerne erlegen und dann essen!

  5. Genussmensch sagt:
    19. November 2025 um 21:53 Uhr

    Mit einem Kontakt zum Jäger bekommst du auch dein Wild. Ich hatte vor 2 Jahren mal so einen Kontakt und nun bin ich bestens versorgt. Und ich bin kein Adliger, obwohl ich einer ,,von“ bin.

