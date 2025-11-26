Straßenbahn-Schleusen werden zum Ärgernis: mehrfach stand der Straßenbahnverkehr auf dem halleschen Marktplatz am Dienstag still

Nichts ging mehr am Dienstagnachmittag und -abend auf dem Marktplatz in Halle (Saale). An allen drei Zufahrten zum Marktplatz sind Straßenbahnschleusen errichtet worden. Um weiterfahren zu können, müssen die Bahnen erstmal Schranken passieren. Dies sind übrigens nur da. damit kein Fußgänger oder Radler in den abgesperrten Bericht kommt, denn hier gibt es unter anderem Nagelsysteme im Boden.

Allerdings funktionierten die Schrankenanlagen gleich mehrfach nicht. Teilweise ging der Straßenbahnverkehr erst nach einer halben Stunde weiter.

Ob es nun noch Optimierungen geben wird, ist noch nicht bekannt.