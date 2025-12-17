Eine Mauer gegen einen Trampelpfad: Stadtrat beschließt Neugestaltung am Platz der Völkerfreundschaft
Der Platz der Völkerfreundschaft in der halleschen Südstadt wird umgestaltet. Fast eine Million Euro wird investiert. Der Stadtrat hat am Mittwoch einstimmig für dem Umbau gestimmt. Eine Diskussion gab es, im Gegensatz zu den Fachausschüssen nicht. Bestandteil ist auch der Bau einer Mauer. Damit soll ein Trampfelpfad von der Platzfläche zum Südstadtring stillgelegt werden.
Oder man baut einfach eine Treppe und Rampe.
Desire Paths (so nennt man das – gewollte Wege). Die entstehen dort, wo viele Menschen eine Strecke nutzen, ohne dass dort ein offizieller Weg besteht. Es ergibt keinen Sinn, den zu verhindern, sondern man sollte die lieber umsetzen, weil neue Wege findet man immer. Es ist der direkteste Weg vom Platz der Völkerfreundschaft zur Straßenbahnhaltestelle. Die Treppe zum Florentiner Bogen ist eine Katastrophe
Der Platz wird umgestaltet.
Aber bewusst an den erkennbaren Bedürfnissen vorbei.
Klingt ja, als wenn die Stadt denkt, den Lauf der Geschichte und der Menschen aufhalten zu können
Jede Mauer wird früher oder später eingerissen.
Ist es nicht einfacher den Trampelpfad als Weg umzubauen als eine Mauer zu bauen? Der Trampelpfad wird sich glaube ich trotz Mauer durchsetzen
Eine weise Entscheidung. Zeigt sie doch wieder einmal, wie egal dem gewählten Volksvertreter doch das wählende Volk ist…
Gab es eine Abstimmung oder wenigstens eine Befragung des wählenden Volks? Nein.
Drei Duste vom Dorfe, die versuchen, anonym Stimmung zu machen zählen… gar nichts.
Überzeugend argumentiert. Da das Volk nicht gefragt wurde, hat man auf es gehört …?
Der Trampelpfad da ist übrigens nicht durch drei Duste vom Dorfe entstanden.
„Gab es eine Abstimmung oder wenigstens eine Befragung des wählenden Volks? Nein.“
Danke für Ihre Zustimmung.
In Neustadt haben sie an manchen Trampelpfaden große Steine gelegt. Nun gehen diese um die Steine herum.
Mega wichtig, da es ja nichts Wichtigeres gibt in Halle. Um das Geld herauszuhauen in der angespannten Haushaltslage, die herrscht.
Für 1Million eine Mauer ist wieder so eine sinnlose Verschwendung von Steuergelder!Eine schöne beleuchtete Treppe ist günstiger und sinnvoller!!!
Am besten eine hohe Mauer um ganz Halle bauen🫢