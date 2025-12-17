Eine Mauer gegen einen Trampelpfad: Stadtrat beschließt Neugestaltung am Platz der Völkerfreundschaft

Der Platz der Völkerfreundschaft in der halleschen Südstadt wird umgestaltet. Fast eine Million Euro wird investiert. Der Stadtrat hat am Mittwoch einstimmig für dem Umbau gestimmt. Eine Diskussion gab es, im Gegensatz zu den Fachausschüssen nicht. Bestandteil ist auch der Bau einer Mauer. Damit soll ein Trampfelpfad von der Platzfläche zum Südstadtring stillgelegt werden.

