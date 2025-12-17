Du bist Halle

Eine Mauer gegen einen Trampelpfad: Stadtrat beschließt Neugestaltung am Platz der Völkerfreundschaft

von · 17. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

14 Antworten

  1. petty sagt:
    17. Dezember 2025 um 20:11 Uhr

    Oder man baut einfach eine Treppe und Rampe.
    Desire Paths (so nennt man das – gewollte Wege). Die entstehen dort, wo viele Menschen eine Strecke nutzen, ohne dass dort ein offizieller Weg besteht. Es ergibt keinen Sinn, den zu verhindern, sondern man sollte die lieber umsetzen, weil neue Wege findet man immer. Es ist der direkteste Weg vom Platz der Völkerfreundschaft zur Straßenbahnhaltestelle. Die Treppe zum Florentiner Bogen ist eine Katastrophe

    Antworten
  2. Hans-Karl sagt:
    17. Dezember 2025 um 20:44 Uhr

    Klingt ja, als wenn die Stadt denkt, den Lauf der Geschichte und der Menschen aufhalten zu können

    Antworten
  3. Mauerspecht sagt:
    17. Dezember 2025 um 21:07 Uhr

    Jede Mauer wird früher oder später eingerissen.

    Antworten
  4. Emmi sagt:
    17. Dezember 2025 um 21:24 Uhr

    Ist es nicht einfacher den Trampelpfad als Weg umzubauen als eine Mauer zu bauen? Der Trampelpfad wird sich glaube ich trotz Mauer durchsetzen

    Antworten
  5. Ur-Hallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 22:05 Uhr

    Eine weise Entscheidung. Zeigt sie doch wieder einmal, wie egal dem gewählten Volksvertreter doch das wählende Volk ist…

    Antworten
    • Binda sagt:
      17. Dezember 2025 um 22:48 Uhr

      Gab es eine Abstimmung oder wenigstens eine Befragung des wählenden Volks? Nein.

      Drei Duste vom Dorfe, die versuchen, anonym Stimmung zu machen zählen… gar nichts.

      Antworten
      • Sagi wie üblich denkbefreit sagt:
        17. Dezember 2025 um 23:52 Uhr

        Überzeugend argumentiert. Da das Volk nicht gefragt wurde, hat man auf es gehört …?
        Der Trampelpfad da ist übrigens nicht durch drei Duste vom Dorfe entstanden.

        Antworten
      • Ur-Hallenser sagt:
        18. Dezember 2025 um 08:32 Uhr

        „Gab es eine Abstimmung oder wenigstens eine Befragung des wählenden Volks? Nein.“
        Danke für Ihre Zustimmung.

        Antworten
  6. Clever sagt:
    17. Dezember 2025 um 22:16 Uhr

    In Neustadt haben sie an manchen Trampelpfaden große Steine gelegt. Nun gehen diese um die Steine herum.

    Antworten
  7. Toll sagt:
    17. Dezember 2025 um 23:13 Uhr

    Mega wichtig, da es ja nichts Wichtigeres gibt in Halle. Um das Geld herauszuhauen in der angespannten Haushaltslage, die herrscht.

    Antworten
  8. BESORGTER Hallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 23:46 Uhr

    Für 1Million eine Mauer ist wieder so eine sinnlose Verschwendung von Steuergelder!Eine schöne beleuchtete Treppe ist günstiger und sinnvoller!!!

    Antworten
  9. Geht gar nicht sagt:
    18. Dezember 2025 um 02:17 Uhr

    Am besten eine hohe Mauer um ganz Halle bauen🫢

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert