„Alle für Halle“: Benefizaktion im Capitol bringt fast 40.000 Euro für die Tafel Halle

Ein starkes Zeichen der Solidarität setzte das Benefizwochenende „Alle für Halle“ Anfang November 2025 im Capitol Halle (Saale). Nun ist der Erlös offiziell übergeben worden: 38.490,18 Euro gingen in der vergangenen Woche an die Tafel Halle der Evangelischen Stadtmission.

Initiiert wurde die Aktion vom Hamburger Konzertveranstalter Peddy Sadighi gemeinsam mit Lars Wilken, Betreiber der halleschen Eventlocation Capitol. Am ersten Novemberwochenende verwandelte sich das Capitol in einen Ort der Begegnung, der Musik und des gesellschaftlichen Engagements – mit einem klaren Ziel: Unterstützung für Menschen in Halle, die auf die Arbeit der Tafel angewiesen sind.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler stellten sich dabei in den Dienst der guten Sache und verzichteten vollständig auf ihre Gagen. Auf der Bühne standen unter anderem die Philharmonie Leipzig, VNV Nation, Morphose, Absurd Minds, Grundeis sowie für die jüngsten Besucher Pittiplatsch. Das musikalische Spektrum reichte von Klassik über elektronische Musik bis hin zu familienfreundlichen Programmpunkten und zog ein breit gefächertes Publikum an.

Neben den Konzerten war das Benefizwochenende geprägt von vielen persönlichen Momenten. Gäste übergaben spontan zusätzliche Spenden, kamen miteinander ins Gespräch über soziale Verantwortung und Hilfsmöglichkeiten in der Stadt und knüpften neue Kontakte. So wurde „Alle für Halle“ nicht nur zu einem musikalischen, sondern auch zu einem menschlich bewegenden Ereignis.

Der Gesamterlös wurde nun offiziell an Jacquelin Gottschalk, Vertreterin der Tafel Halle, sowie an Michael Weigel, Geschäftsführer der Evangelischen Stadtmission Halle, überreicht. Beide betonten die große Bedeutung der Spende für die tägliche Arbeit der Tafel, die angesichts steigender Bedarfe weiterhin dringend auf Unterstützung angewiesen ist.

Die positive Resonanz und der Erfolg der Pilotveranstaltung machen Mut für die Zukunft. Die Veranstalter kündigten bereits eine Neuauflage im Jahr 2026 an – erneut mit renommierten Künstlern. Dafür hoffen sie auf noch mehr Unterstützung durch heimische Sponsoren sowie auf eine größere öffentliche Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für soziale Themen in der Region.