Du bist Halle

DDR-Charme soll verschwinden: Platz der Völkerfreundschaft in der Südstadt wird für 1 Million Euro umgestaltet

von · 10. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert