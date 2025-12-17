Du bist Halle

Beschluss im Stadtrat zum Laternenfest: Umfang bleibt erhalten, Stromkabel statt Dieselaggregate für die Ziegelwiese

von · 17. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Hans-Karl sagt:
    17. Dezember 2025 um 20:16 Uhr

    Brot und Spiele sind super wichtig, um das Volk bei Laune zu halten. Wussten schon die alten Italiener, als die noch Römer waren.

  2. Fachkundiger Elektroplaner sagt:
    17. Dezember 2025 um 20:33 Uhr

    Ende der 90er Jahre hatte immer die Firma ETH (Elektrotechnik Halle) immer in Zusammenarbeit mit der Energieversorgung Halle GmbH, die Elektrifizierung der Laternenfest Verbraucher über Baustromverteiler durchgeführt. Irgendwann kommt alles wieder. Bei einer festen Elektrifizierung des Festgeländes bitte auch an den Hochwasserschutz denken und die gesamte Ausrüstung 1m über den letzen Rekordhochwasser anbringen sonst kann man sich den Aufwand sparen und lieber gleich eine Ausrüstung wie in den 90er Jahren Anschaffen oder mieten. Die wäre dann auch flexibler einzusetzten. Auch bei anderen Veranstaltungen an anderen Orten im Stadtgebiet. Klar, Umsonst ist die auch nicht und laufende Kosten (Jährliche Prüfung) fallen auch an. Aber um die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwegen ist ja der Stadtrat da.

