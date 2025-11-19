Du bist Halle

Explodierende Wildschwein-Population bedroht das Heidebad: immer mehr Schwarzkittel verwüsten das Areal

von · 19. November 2025

8 Antworten

  1. Gulasch für alle sagt:
    19. November 2025 um 10:39 Uhr

    Da sollte sich unter den Unterstützern ein Jäger und eine Fleischerei befinden. Wildschweingulasch auf der Speisekarte hätte doch dann schon so einen gewissen Witz. Lecker ist es auch noch.

  2. hgp sagt:
    19. November 2025 um 10:41 Uhr

    Wo bleiben die regelmäßigen Abschüsse, Fallen?

  3. 10010110 sagt:
    19. November 2025 um 10:52 Uhr

    Vielleicht doch lieber auswandern?

  4. Grenzer sagt:
    19. November 2025 um 11:18 Uhr

    Wir haben doch von vielen intelligenten Politikern gelernt, dass sich Grenzen nicht schützen lassen. Also bitte alle Wildschweine passieren lassen und für Kost und Logis sorgen. Danke.

  5. Gallier sagt:
    19. November 2025 um 11:19 Uhr

    Obelix, übernehmen Sie!

  6. Ziel erkannt sagt:
    19. November 2025 um 12:28 Uhr

    Einfach den Jäger seines Vertrauens fragen

  7. Detlef sagt:
    19. November 2025 um 12:32 Uhr

    Lecker Wildschweinbraten. Dann mal auf die Lauer legen und viel Erfolg

  8. Nietleben1950 sagt:
    19. November 2025 um 12:53 Uhr

    Karma is a bitch…

