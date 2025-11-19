Aktion Sterntaler der AWO Stiftung humalios startet wieder

Zum Start der diesjährigen Aktion Sterntaler der AWO Stiftung humalios schauten Anja Süßmann, Außendienstleitung der Heideklause, und ihre Assistentin Lisa Schmid in der Geschäftsstelle der AWO Halle-Merseburg vorbei. Im Gepäck hatten sie 200 Paar Kuschelsocken als Weihnachtsüberraschung für die Senior*innen der halleschen Pflegeheime der AWO Halle-Merseburg.

„Wir freuen uns, Teil dieser besonderen Aktion zu sein und etwas Gutes für die Senior*innen tun zu können“, sagt Daniel-John Heller, Geschäftsführer der Heideklause, anlässlich der Spende. Neben der Sockenspende der Heideklause beteiligt sich auch das Team der Firma an der AWO-Aktion. Insgesamt 17 Wunschzettel von Kindern aus AWO-Einrichtungen werden die Mitarbeitenden in den kommenden Tagen erfüllen.

Über die Aktion Sterntaler: Seit 1998 gehört der Sterntaler-Stand der AWO Stiftung humalios zum Weihnachtsmarkt in Halle. Dort gibt es Wunschzettel aus halleschen AWO-Einrichtungen, die von Kindern aus einkommensschwachen Familien besucht werden sowie von Senior*innen aus den AWO-Seniorenheimen in Halle.

Mehr als 800 Wunschzettel sind in den vergangenen Wochen in der AWO-Geschäftsstelle in der Zerbster Straße 14 in Halle eingetroffen.

Ein Teil der Wunschzettel geht an Firmen und Institutionen, die die Aktion „Sterntaler“ schon seit vielen Jahren unterstützen. Ein weiterer Teil wird ab Donnerstag, 27.11.2025, zu den unten genannten Terminen auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) am Sterntaler-Stand der AWO Stiftung „humalios“ ausliegen und kann dort von Spender*innen eingelöst werden.

Einfach mitmachen: Mit der Aktion „Sterntaler“ der Stiftung „humalios“ kann jede Hallenserin und jeder Hallenser zum Weihnachtsmann werden und Kindern oder Senior*innen einen Weihnachtswunsch erfüllen. Spender*innen sind herzlich eingeladen, am Sterntaler-Stand der AWO Stiftung humalios vor dem ehemaligen GALERIA Kaufhof auf dem Weihnachtsmarkt vorbeizukommen, sich einen Wunschzettel auszusuchen und einzulösen. Die Gabe kann entweder gleich wieder am Stand abgeliefert werden oder später in der AWO-Geschäftsstelle. Die ehrenamtlichen Helfer*innen der Stiftung sorgen dafür, dass die Kinder und Senior*innen das Geschenk bei einer Weihnachtsfeier erhalten.

Termine STERNTALER 2025 – Marktplatz vor ehemaligem GALERIA Kaufhof

Do, 27. November | 15 – 19 Uhr

Fr, 28. November | 15 – 19 Uhr

Do, 4. Dezember | 15 – 19 Uhr

Fr, 5. Dezember | 15 – 19 Uhr

Die Geschenke können entweder direkt am Sterntaler-Stand auf dem Markt abgegeben werden oder bis spätestens 10. Dezember festlich verpackt in der AWO-Geschäftsstelle, Zerbster Straße 14 in Halle-Neustadt.

Die Aktion kann auch mit einer Geldspende unterstützt werden: Stiftung humalios – Verwendungszweck: Aktion Sterntaler 2025, Saalesparkasse, IBAN: DE75 8005 3762 0384 3060 95, NOLADE 21HAL

Foto: AWO/Alexandra Fröb