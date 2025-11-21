Du bist Halle

Fördermittelbindung: noch bis mindestens 2032 muss das China-Pflaster auf dem Markt in Halle (Saale) bleiben – bei der nächsten Sanierung will die Stadt hellere Materialien nutzen

von · 21. November 2025

3 Antworten

  1. Flanierer sagt:
    21. November 2025 um 19:00 Uhr

    Soll denn dann wieder alles umgebuddelt werden? Steuergelder verschwendet? Das Pflaster sollte schon die nächsten hundert Jahre bleiben.

  2. Erdna sagt:
    21. November 2025 um 19:07 Uhr

    Wird für diese eventuelle Marktsanierung ab sofort Geld was nicht da ist da wir ja Pleite sind in einen Bausparvertrag eingezahlt? Ein schöner Brunnen wäre natürlich schon toll.

  3. Keine Hobbyfinanzierung aus öffentlichen Mitteln sagt:
    21. November 2025 um 19:27 Uhr

    O.k , das Pflaster ist nicht toll, aber ehrlich, für ein neues ist kein Geld da. Das wäre die reine Verschwendung. Bevor in Halle nicht alle Verkehrswege ( Straßen, Rad- und Fußwege) in perfektem Zustand sind, sollte jeder der an anderes Pflaster denkt sich schämen.

